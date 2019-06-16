Samanyolu Haber /Gündem / Doğum yapan Emine Akdemir taburcu edilir edilmez adliyeye götürüldü /16 Haziran 2019 13:36

Doğum yapan Emine Akdemir taburcu edilir edilmez adliyeye götürüldü

Bir lohusa kadın daha polis eşliğinde hastaneden çıkarılıp adliyeye götürülüyor. Emine Akdemir dün sabaha karşı Bursa’da bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

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Bursa Yıldırım Özel Doruk Hastanesinde 15 Haziran 2019’da sabaha karşı doğum yapan Emine Akdemir (31), bugün saat 10.30’da taburcu edildi. Kapıda bekleyen polisler odaya girip lohusa kadını hemen Bursa Uluyol Adliyesi’ne götürdü.

Akdemir hakkında Eylül 2018’de örgüt üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. O zaman henüz bir aylık hamile olan Akdemir 3 kilo ağırlığında bir kız çocuk dünyaya getirdi. 



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Emine Akdemir 9 yıllık evli ve Tahir (5) adında bir oğlu daha bulunuyor. Akdemir’in tutuklanıp tutuklanmayacağı henüz belli değil.

YİNE Mİ CEZAEVİNDE BİR BEBEKLİ ANNE DAHA OLACAK!
Doğumhane kapısında bekleyen polislere sosyal medyada büyük tepki vardı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da “Bir bebekli, lohusa anne daha mı tutuklanacak?? Yine mi yasa çiğnenecek? Emine Akdemir, Bursa Özel Doruk Hastanesi, bayan polis memuru kapıda bekliyor, yarın taburcu edecekler ve yine mi cezaevinde bir bebekli anne olacak?” dedi.
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