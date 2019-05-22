Samanyolu Haber /Gündem / Yeni doğan bebeklerini hastaneden dönerken takside unuttular /22 Mayıs 2019 14:03

Yeni doğan bebeklerini hastaneden dönerken takside unuttular

Taksi sürücüsü, arka koltukta uyuyan bebeği çok sonra fark etti

SHABER3.COM

Almanya’da bir çift, yenidoğan bebeklerini hastaneden eve dönmek için bindikleri takside unutunca hayatlarının korkusunu yaşadı.    

Hamburglu aile sürücüye ödeme yaptıktan sonra araçtan inerken bir yaşındaki oğullarını yanlarına aldı ancak yenidoğanı araçta unuttu.   

Ne taksici ne de aile bebeğin unutulduğunu fark etmedi ve taksi bebekle birlikte uzaklaşmaya başladı.

Çift durumu taksi uzaklaşırken fark etti ve baba taksinin peşinden koştu ama yetişemedi.  

Her şeyden habersiz taksi sürücüsü aracını öğle tatili için bir yeraltı garajına park etti.

Taksi sürücüsü havaalanından bir yolcu aldığı sırada, bebeğin varlığından haberdar oldu ve polisi aradı.

Bebek sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni doğan bebeklerini hastaneden dönerken takside unuttular Sonraki Haber >>

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

100 yaşındaki kadın İmamoğlu'nu övdü, Vali 'orayı geçelim' dedi

'Geçenlere geçemeyenlere'

'Geçenlere geçemeyenlere'

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Ödünç aldığı ferrari ile böyle kaza yaptı

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Tehlikeli gösteri az kalsın canında ediyordu

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Motor yarışı çoğu yarışması başlarken bitti

Aşırı hız felaket getirdi

Aşırı hız felaket getirdi

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

Ronaldo şampiyonluk kupasını oğlunun gözüne çarptı

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:26