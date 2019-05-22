Yeni doğan bebeklerini hastaneden dönerken takside unuttular

Almanya’da bir çift, yenidoğan bebeklerini hastaneden eve dönmek için bindikleri takside unutunca hayatlarının korkusunu yaşadı.





Hamburglu aile sürücüye ödeme yaptıktan sonra araçtan inerken bir yaşındaki oğullarını yanlarına aldı ancak yenidoğanı araçta unuttu.





Ne taksici ne de aile bebeğin unutulduğunu fark etmedi ve taksi bebekle birlikte uzaklaşmaya başladı.





Çift durumu taksi uzaklaşırken fark etti ve baba taksinin peşinden koştu ama yetişemedi.





Her şeyden habersiz taksi sürücüsü aracını öğle tatili için bir yeraltı garajına park etti.





Taksi sürücüsü havaalanından bir yolcu aldığı sırada, bebeğin varlığından haberdar oldu ve polisi aradı.





Bebek sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.