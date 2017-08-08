Yeni devlet kurulmuş halife seçilmiş haberiniz var mı?

tr724 yazarı Erhan Başyurt AKP'li Ayhan Oğan'ın 'yeni devlet' açıklamasını köşesine taşıdı. İşte o yazı:





YENİ DEVLET KURULMUŞ, HALİFE SEÇİLMİŞ HABERİNİZ VAR MI?





AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen iki ismin geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamalar ve kaleme aldıkları yazılar haklı olarak çok tartışıldı.







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İlki, AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın YAŞ kararlarını değerlendirdiği açıklamaları.





Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” değerlendirmesi yaptı.





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İkincisi, “AK Parti’nin fetvacısı” olarak bilinen Hayrettin Karaman’ın sigara ve Hilafet üzerine yazdığı yazılardı.





Sigara içen kadınlara yönelik ifadelerinden özür dileyip geri adım attığı için üzerinde durmayacağım.





‘Hilafet’ konusundaki yazısında ise Karaman şöyle diyor:





“Fırka anayoldan (Ehl-i sünnet topluluğundan), ümmetin cumhurundan ayrılan, ümmeti bölen, ümmetin bey’at ettiği başkanı tanımayan ve ona isyan eden sapkın grubun adıdır.





Ehl-i sünnet ve cemaat terkibindeki cemaat ise şartlarını taşıyan bir halifeye bey’at etmiş, Peygamberimiz (s.a.) ve ashabının açıklayarak ve yaşayarak emanet ettiği İslam’ı benimsemiş ümmet çoğunluğudur…





Gülen Hareketi açıkça yoldan çıkınca devlet onların yakasına yapıştı ve hak ettiklerini yapıyor.





Bazı yazarlar ve konuşmacılar hem onlara hem de mesela tarikatlara ve STK’lara, bence yanlış yere cemaat dedikleri için endişeye kapılıyor, ‘Onlar masum, onlara dokunmayın, dokunursanız İslam’a dokunmuş olursunuz’ diyorlar…”





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AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen Oğan ve Karaman’ın açıklamalarına bakılırsa, “Yeni bir devlet kurulmuş ve halife seçilmiş. İktidara biat etmeyenler de haklı olarak cezalandırılıyor…”





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Hani deveye sormuşlar: “Boynun niye eğri?”





Cevap vermiş: “Nerem doğru ki…”





Her iki açıklamanın da bundan farkı yok.





Neresini düzelteceksiniz.





Ne var ki, partinin tabanında bu görüşleri benimseyenlerin azımsanmayacak bir yeri var. Bu da gözardı edilemez.





Unutmayın, Millî Görüş’ün bir kanadı için Erbakan da Halife’ydi. Yani söylem yeni değil. Biz üniversitedeyken bu propagandayla destek toplamaya çalışıyorlardı.





Yani bu söylem ve yakıştırmalar yeni değil… Sadece etkili bir ağızdan ilk kez bu kadar açıktan ifade ediliyor.





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Uzun süredir bu köşede ısrarla altını çizip yazıp söylüyoruz…





AK Parti, başarısız bir darbe girişimi üzerinden başarılı bir karşı devrim gerçekleştiriyor.





Kendisine biat etemeyen Cemaat’i hedef gösterip, sol, laik, Kürt farkı gözetmeksizin tüm muhaliflere ‘temizlik’ operasyonu yapıyor…





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İktidarın FETÖ sakızını çiğneyen muhalifler, altına odun taşıdıkları ateşte kurbağa misali ağır ağır haşlandıklarının farkında bile değiller.





İktidarın kendileri gibi biat etmeyen Cemaat’i bitirmesi için her türlü hukuksuzluğuna destek verenler, yarın CTÖ, KETÖ, LATÖ… diyerek kendilerine de benzer operasyonları üstelik hiçbir muhalefetle karşılaşmadan yapılabileceğini görmek istemiyorlar…





HDP’nin Eş Genel Başkanı ve 10 vekili hapiste, CHP’li Enis Berberoğlu hapiste… Kim durdurabiliyor?





Cumhuriyet yazarları hapiste, Sözcü çalışanları hapiste…





Yarın sıranın diğer muhalif gazeteci ve aydınlara gelmeyeceğinin garantisini almış gibi zulme sessizce destek veriyorlar.





Dindarlara duydukları kızgınlık ve nefretin, iktidar tarafından nasıl başarıyla sömürüldüğünü ve rejim değişikliğine merdiven yapıldıklarını anlamıyorlar.





Sanki iktidar 150 bin kişiyi kamudan atıp, 200 bin kişiyi gözaltına alırken, 10 yılda sadece Cemaat’i fişlemiş de solcuları, laikleri, Alevileri, Kürtleri, diğer Cemaatleri fişlememiş gibi aymazlık içinde hareket ediyorlar.





HSYK’da ağızlarına çalınan bir parmak bal ile avundukları gibi şimdi de ‘Yılkı Atları’ diyerek YAŞ atamalarından teselli buluyorlar.





HSYK’da nasıl tasfiye edildilerse, ‘dere geçildikten sonra’ atandıkları gibi bir gecede YAŞ’tan da tasfiye edilecekler.





Yargıda ve TSK’da hakimken iktidarın Balyoz ve Ergenekon operasyonlarına engel olamayanların şimdi ki ‘züğürt tesellileri’ trajikomik…





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İktidarın ‘yeni bir devlet kurduğuna’ ve ‘halifenin seçildiğine’ inanmayanlara tavsiyem, Türkiye’nin 1923-1946 arasında ‘tek parti ve partili cumhurbaşkanı’ tarafından nasıl dönüştürüldüğünü tarafsız bir gözle incelemeleri.





AK Parti, kurucuların tüm yetkilerinin fazlasını son referandum ile elinde topladı.





Beyhude yere, “Bu açıklamalar anayasal suç” deyip durmayın.





Hangi savcı inceleme başlatabilir?





Anayasaya aykırı atılan adımlara ‘dur’ diyecek Yüksek Mahkeme mi var?





Seçim hilesini bile iptal ettiremediniz… Atı alan Üsküdar’ı geçti!





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Karaman, demokratik bir ülkede, seçimle Halife olmayacağını bilmez mi?





Halife 5 yılda bir değişecek mi? Yoksa, ‘geleneksel manada bir kez seçilir ve ölene kadar ya da vazifesini yapamaz hale gelene kadar görevde kalacak’ mı diyor?





‘Devlet Başkanı’ halife ise, biat şartsa, demokrasilerin olmazsa olmazı muhalefet ne olacak?





Cemaat, biat etmediği için cezalandırmayı hak ediyorsa, muhalif diğer yüzde 50 hak etmiyor olabilir mi?





Devlet başkanı (Karaman’a göre Halife) şayet seçimle değişirse, diyelim Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse, o zaman AK Parti’ye destek veren yüzde 50 mi zulmü hak etmiş olacak?





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Karaman, bir saptırma daha yapıyor. Sanki Cemaat’e saldırılar 15 Temmuz sonrası başlamış gibi…





Oysa Cumhurbaşkanı, 2009 ve 2010’da da milli eğitim bakanlarına ‘dershanelerinin kapatılması talimatı verdiğini, yapamadıklarını’ açıkladı.





Söz konusu yıllarda Karaman, Işık Sigorta ve Bank Asya’nın ücretli danışmanıydı. Gazeteci Yazarlar Vakfı’nın Abant Toplantıları’na katılıp, yurt dışı gezilerinde yer alıyordu…





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Bir hatırlatma da diğer Cemaat ve tarikatlara…





‘Selefi’ gelenekten gelen Karaman açıkça diyor ki, “Tarikatlara ve STK’lara, bence yanlış yere cemaat dedikleri için endişeye kapılıyor…”





Yani, hepsi “anayoldan sapmış birer fırka” ve Halife’ye biat edenlerin oluşturduğu “ümmetin cumhurundan cami cemaati” kapsamında değiller. Yani hepsi feda edilebilir…











