Yeni çıkan iPhone X’in de büyük kusurları varmış...

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iPhone X’teki tanımlama sistemi 13 yaşından küçük sahiplerini tanımayabilir. Neden olarak küçük çocukların yüz özelliklerinin henüz tam olarak gelişmemesi gösterildi.

'ENDİŞE TAŞIYORSANIZ…'





Destek bildiriminde, “İkizler ve birbirine benzeyen kardeşler ile 13 yaş altındaki çocuklar arasındaki istatistiksel olasılık farklılık arz ediyor. Çünkü, onların belirgin yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabiliyor. Bu noktada endişe taşıyorsanız, yetkilendirme için şifre kullanmanızı tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.



