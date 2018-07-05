Samanyolu Haber
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
/
05 Temmuz 2018 23:47
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
Yargıtay BYLOCK davasında yeni emsal beraat kararı verdi. Bu karar nasıl okunmalı?
SHABER3.COM
You Tube aracılığı ile yayın yapan Bold Medya yayınına katılan Avukat Fatih Şahinler Yargıtay BYLOCK davasında verdiği kararı değerlendirdi...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/N77BiPEUWlY" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
Sonraki Haber >>
Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!
ABD Hazine Bakanlığı seçim öncesi açıklamayı düşündüğü Halkbank yaptırımları ertelemişti......
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği,...
AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
AA'nın Editör Masası'na konuk olan Başbakan Binali Yıldırım, "Sizi çok zorlayan, 'Girmeseydik...
'Onlar tuzak kurarken Allah da...'
''İçinde yaşadığımız sürece gelince, derinler M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Papa ile görüşeceğini...
İsviçre'ye sığınan gazetecinin evine polis baskını
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan gazeteci Hülya Emeç’in evine polis baskın düzenledi. Emeç’i...
2 yıl sonra tahliye
Kız öğrenci yurdunda müdürelik yaptığı için tanık ifadeleriyle 23 aydır tutuklu yargılanan...
Yunanistan bir Türk askerin daha iltica hakkını kabul etti...
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlerden birine daha iltica hakkı tanındı....
İyi Parti'de olağanüstü kongre sesleri; Akşener'in olağanüstü kongreyi toplaması isteniyor
İyi Parti kulislerinde konuşulanlara göre, partinin sıralanan hataların başında CHP ile ittifak...
Kısıklı'daki 4 milyonluk villayı nasıl edindi?
Resmi Gazete’de seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığı da...
İnce'den 'AKP memnun' çıkışı
CHP'de kurultay sesleri yükselirken partinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,...
Norveç'e iltica eden Türklerde son haftalarda dikkat çekici artış var
Norveç tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den yapılan sığınma taleplerinin geçen haftalarda...
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
Yargıtay BYLOCK davasında yeni emsal beraat kararı verdi. Bu karar nasıl okunmalı?
Tweet
AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...
Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Patreon bağışları neden önemli?
Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor
AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma
'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’
Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Şahin Alpay savunma yaptı: Zaman Gazetesi'nde neden yazdım?
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....
'Ekonomide bir devrin sonu'
[Bu haber Türk medyasında yok] Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
01:49:33