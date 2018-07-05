Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor? /05 Temmuz 2018 23:47

Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?

Yargıtay BYLOCK davasında yeni emsal beraat kararı verdi. Bu karar nasıl okunmalı?

SHABER3.COM

You Tube aracılığı ile yayın yapan Bold Medya yayınına katılan Avukat Fatih Şahinler Yargıtay BYLOCK davasında verdiği kararı değerlendirdi...  

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