Samanyolu Haber /Ekonomi / Yeni bir vergi daha geldi /25 Temmuz 2019 11:45

Yeni bir vergi daha geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti bütçe açığının faturasını yine vatandaşa kesti. Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla firmalar adına taşınan değeri 22 euroya (140 TL) kadar olan eşya başına maktu vergi alınacak. Vergi tutarını Ticaret Bakanlığı belirleyecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 6 ayda 77 milyar TL bütçe açığı vererek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, kayrak bulmak için vatandaşın cebine el attı. 

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla taşınan, değeri 22 euro'ya kadar olan eşya, tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla teslim edilecek. Vergi tutarını Ticaret Bakanlığı belirleyecek. 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ KARGO VE POSTA ÜCRETİNE DAHİL EDİLECEK

Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen ve önemli değeri olmayan, satışa konu edilmeyecek veya üretimde girdi olarak kullanılmayacak nitelikte, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın hızlı ve kolay bir şekilde tesliminin sağlanması amacıyla, değeri 22 euroya kadar olan eşya için tek ve maktu bir vergi tahsili yoluyla eşyanın teslimine imkan sağlayacak düzenlemeye gidildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NA YETKİ VERİLDİ

Söz konusu eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapma konusunda Ticaret Bakanlığı'na yetki verildi.

Gümrük mevzuatı uyarınca gümrük vergilerinden muaf olan inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın operatör yetkisi kapsamında hızlı kargo firmaları ile posta idaresi tarafından beyanına imkân sağlandı.
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