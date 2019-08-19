Yeni bir parti daha geliyor

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yapan Rifat Serdaroğlu'nun “Çoban Ateşi” adını verdiği siyasi bir hareketi partileştirme çalışmaları içinde olduğu öğrenildi.





Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın verdiği bilgiye göre; Serdaroğlu'nun partisi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partilerden sonra devreye girecek.





Turan, "İsyan Bayrağı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde kurulacak olan partiye dair şunları kaydetti:





Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun partileri AKP'nin benzeri olacak. Serdaroğlu'nun çalışmaları ise Atatürkçü çizgide, her yurtsever vatandaşa kucak açacak demokratik merkez partisi olmayı hedefliyor