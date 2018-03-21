Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bir Çiftlikbank vak'ası daha... Bu sefer 44 bin kişi! /21 Mart 2018 10:19

Yeni bir Çiftlikbank vak'ası daha... Bu sefer 44 bin kişi!

Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı milyonlarca dolandıran Çiftlik Bank'ın ardından bir vurgun haberi de Anadolu Farm isimli uygulamadan geldi. Kayseri merkezli bir firmanın bünyesinde bulunan Anadolu Farm'ın 44.000 üyeden bir yılda 200 milyon lira topladığı öğrenildi. Üyelere yapılan ödemeler, firma hakkında inceleme başlatılınca durdu.

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Havuz medyasında yer alan iddiaya göre Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300'e varan oranlarda kar vaat eden Anadolu Farm bir yılda 200 milyon TL para topladı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı, 44.000 üyesi bulunan sistemde 2 hafta önce tüm ödemeler durdu.

İnceleme başladıktan sonra üye ödemelerini günlükten haftalığa çıkaran ve sonra da durduran Anadolu Farm'ın üyelerini "İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz" şeklinde cevap verdiği görüldü.

ÇİFTLİK'E 190.000 KAPTIRDI, ANADOLU'YA GÜVENİYOR

Bir Anadolu Farm bayisi aynı zamanda Çiftlik Bank mağduru çıktı. Çiftlik Bank'a 190.000 TL kaptırdığını belirten bayi, ancak Anadolu Farm'a hala güvendiğini söyledi.

'MİLLİ DUYGULAR'I KULLANIYOR

Piyasadan 200 milyon TL topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir'in Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile benzer yaşlarda olması da dikkat çekiyor. Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Öte yandan Anadolu Farm üyelerinin de piyasadan daha fazla para toplayabilmek için Çiftlik Bank gibi 'milli duygular'ı sömürdüğü görülüyor.

TAVUK RESTORANI AÇMIŞ

Para yatıran üyelerin gözünü boyamak için yapılan yatırımlarda Anadolu Farm'ın tercih ettiği alan ise tavuk restoranları açmak olmuş. Kayseri ve Tokat'ta 'Tauk' markasıyla restoran açan şirket, dağıttığı karın buralardan geldiğini iddia ediyor.

BAKANLIK: NİTELİKLİ DOLANDIRICI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ise Anadolu Farm'ın da nitelikli dolandırıcılık yaptığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Bakanlık ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.
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