Samanyolu Haber /Gündem / Yeni bir bitki keşfedildi: Siirtica /07 Mart 2019 12:13

Yeni bir bitki keşfedildi: Siirtica

Siirt'te 2017-2018 yılları arasında yaptığı çalışmalarında topladığı bitkilerden örnekler alan ve daha sonra mikroskopla yaptığı toksonomik araştırmalarda yeni bir tür olduğunu keşfeden Mehmet Fırat, bitkiye yetiştiği yer olan Siirt’ten esinlenerek "Gundelia Siirtica" ismini verdi.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji anabilim dalı araştırma görevlisi Mehmet Fırat, Siirt'te yeni bir bitki türü keşfederek bilim dünyasına tanıttı.

Siirt'te 2017-2018 yılları arasında yaptığı çalışmalarında topladığı bitkilerden örnekler alan ve daha sonra mikroskopla yaptığı toksonomik araştırmalarda yeni bir tür olduğunu keşfeden Fırat, bitkiye yetiştiği yer olan Siirt’ten esinlenerek "Gundelia Siirtica" ismini verdi. 


Araştırma görevlisi Mehmet Fırat, "Bu bitki Türkiye’nin birçok ilinde taze sebze, sakız ve turşu olarak kullanılır." dedi.

"PHYTOTAXA" İSİMLİ DERGİDE YAYIMLANDI

Keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılan yeni bitki türü, Yeni Zelanda'da yayın yapan "Phytotaxa" isimli botanik sistematiği ve biyo çeşitlilik dergisinde yayımlandı.

Fırat, keşfedilen bitkinin kenger cinsinin Türkiye'deki 15'inci türü olduğunu belirtti. Kengerin Babiller’de saray mutfağında önemli bir yemek çeşidi olduğuna dikkati çeken Fırat, "Kök, gövde ve tohum olarak çeşitli şekillerde tüketiliyordu." dedi. 


Keşfedilen bitki türüne "Gundelia Siirtica" ismi verildi.

BABİL'DE SARAY YEMEĞİ

Fırat, “Bazı taş oymalarında kenger cinsinin resimleri görülmüş ve Babillerde kenger; saray yemeğiymiş, çok kıymetliymiş. Çünkü siz kış mevsimi boyunca sebzeden uzak kalıyorsunuz. Kenger, ilkbaharda ilk filizlenen türlerden biri olduğundan tüketilen sebzelerden bir tanesidir.” ifadelerini kullandı.
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