Yeni Başkanı sektöre sordular: Erdoğan gibi düşünen biri, güvercin duruş taraftarı

Haberde, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın, faiz oranlarının masaya geleceği bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar üç haftası olduğunun da altı çizildi.







BBC Türkçe'nin aktardığına göre Reuters'ın konuştuğu ekonomistler ve bankacılar, 48 yaşındaki Murat Uysal'ın faizler konusundaki düşüncesinin Tayyip Erdoğan'a yakın olduğunu söylüyor.







İsmini vermeden ajansa konuşan bir Türk bankacı, "Uysal'ın faiz düşürme kararına olumlu baktığını biliyoruz zaten bu yüzden başkanlığa atandı" diyor.





Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl görev yapan Murat Uysal, Halkbank ve iştiraklerinde üst düzey görevlerde bulundu.



