Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Başkan: Akhisarspor'a çalışan ama ne iş yaptığı bilinmeyen 70 kişiye maaş ödüyoruz /18 Mayıs 2019 11:19

Yeni Başkan: Akhisarspor'a çalışan ama ne iş yaptığı bilinmeyen 70 kişiye maaş ödüyoruz

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AKP döneminde Akhisarspor’dan 70 kişiye belediyeden maaş ödendiğini söyledi.

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Manisa Akhisar’daki 31 Mart'taki seçimi CHP'den Besim Dutlulu kazandı ve AKP'li Salih Hızlı'nın yönettiği belediyeyi devraldı.

Eski yönetimle ilgili “Belediyenin 70 personeli Akhisarspor için çalışıyor” iddiaları üzerine araştırma çalışmalarına başlayan Dutlulu, Akhisarspor'un ligden düşmesi ve Türkiye Kupası'nı kaybetmesinin ardından sosyal medyadan çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Muhteşem bir belediyecilik anlayışımız var, canla başla çalışan arkadaşları işe alamadığımız için para ödemiyoruz, ne iş yaptığını bilmediğimiz onlarca kişiye her ay para ödüyoruz. Artık Akhisarsporumuz için yeni bir başlangıç ve yeni bir başkan zamanı… Kastettiğim Akhisarspor bünyesinde çalışan görevlerini bilmediğimiz ve her ay maaş ödediğimiz yaklaşık 70 kişi.“

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