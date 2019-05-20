Samanyolu Haber /Gündem / Yeni askerlik düzenlemesi Meclis’e geliyor /20 Mayıs 2019 23:53

Yeni askerlik düzenlemesi Meclis’e geliyor

Türkiye’de askerlik sistemini büyük ölçüde değiştiren 63 maddelik teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Türkiye’de askerlik sistemini büyük ölçüde değiştiren 63 maddelik teklifin bu hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Önce Milli Savunma Komisyonu’na ardından Genel Kurul’a gelecek düzenlemenin Ramazan Bayramı’ndan önce yasalaşması bekleniyor.

BBC’nin aktardığına göne yeni sistemdeki değişiklikler şöyle;

*Yeni sistemde 12 aylık uzun dönem zorunlu askerlik 6 aya düşecek

*Er ve erbaşlar isterse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilecek

*Bedelli askerlik başvurusu kabul edilenler 1 aylık temel eğitimin ardından askerliğini tamamlamış olacak

*Bedelli askerlik için ihtiyaçtan fazla başvuru olursa kura çekilecek

*Yüksekokul mezunları yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek

*Üniversite mezunları da er olarak kısa dönem askerlik yapabilecek

*Yedek Astsubaylık’ta yüksek okul mezunları, 2 aylık temel eğitimin ardından vatani görevlerinin kalan 10 ayında maaş alacak.

*Zorunlu askerliğin ardından astsubaylığa geçebilecekler.
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