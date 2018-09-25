Yeni araştırma: Almanya Müslümanları kabullendi ancak İslam'ı kabullenemedi

Yeni bir araştırmaya göre, Alman kamuoyunda İslam'a bakış konusunda farklı görüşler hâkim. Almanya Protestan Kilisesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, halkın yüzde 54'ü İslam'ın Alman toplumuna uymadığı görüşüne sahip olduğunu ortaya koydu.







Aynı araştırmaya katılanların yüzde 69'u ise Müslümanların Almanya'da gündelik hayatın bir parçası oldukları kanısında. Göreve geldikten kısa bir süre İslam hakkındaki söylemleriyle tartışmaya yol açan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Mart ayında İslam'ın Almanya'nın bir parçası olmadığını ama ülkede yaşayan Müslümanların tabii ki Almanya'nın bir parçası olduklarını savunmuştu.





DW Türkçe'nin haberine göre Ağustos ayında yapılan araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin kişinin yüzde 56'sı Almanya'daki okullarda İslam dersi verilmesine karşı görüş belirtti. Yaşadıkları yerin belediye başkanının Müslüman olması konusunda bir çekincesi bulunmayanların oranı ise yüzde 42.5.





'MÜSLÜMANLAR, ALMANYA'NIN PARÇASI DİYENLER ÇOĞUNLUKTA'





Araştırma, Müslümanlar ile ilişkisi olanların İslam dinini Almanya'da daha kolay kabul ettiğini de gösteriyor. Müslümanlar ile herhangi bir ilişkisi olmayanların sadece yüzde 21'i İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünürken, sosyal çevresinde Müslümanlar bulunan kişiler arasında bu oran yüzde 42'ye çıkıyor. Öte yandan Müslümanlar ile bir ilişkisi olmayanlar arasında bile Müslümanların Almanya'nın bir parçası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59.



