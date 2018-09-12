Yeni Apple ürünleri tanıtıldı... iPhone'dan beklenen yeni akıllı telefon

Apple canlı yayında yeni iPhone'ları tanıttı. Yeni modellerin ismi iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr. Y





İLK OLARAK APPLE WATCH TANITILDI





40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta olan Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5'in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.





WatchOS 5'te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, 'Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim' gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4'ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan en iyi şekilde yararlanılabilecek.





Yeni akıllı saate 64 bit desteğine sahip olan çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece bir önceki modele kıyasla iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivme ölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı oldukça güçlendirmiş durumda.





'WATCH, SAĞLIĞA ODAKLANDI'





Apple CEO'su Cook, sağlık konusunun Apple Watch'un en çok odaklandığı nokta olduğunu söyledi. Watch, bilekten kalp atışını takip ediyor.





'BİR İNSANIN DÜŞTÜĞÜNÜ TESPİT EDİP, AMBULANSA HABER VEREBİLECEK'





Series 4 bir insanın düştüğünü tespit edebilecek. Böylece düşüşün nasıl olduğuna ilişkin veriler toplayacak. Acil servise çağrı gönderebilecek otomatik olarak.





WATCH FİYATI





399 dolar GPS'lisi telefon hatlısı 499 dolar. Series 3'ün fiyatı 279 dolar olacak. Cuma günü ön satış, 21 Eylül'de Series 4 satışa açık olacak.





İPHONE XS MAX





Apple'ın yeni iPhone modelleri, beklendiği gibi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A12 Bionic'den güç alıyor. Bu Huawei'nin Mate 20 serisinde yer vereceği Kirin 980'in ardından 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ikinci işlemci.

6.9 milyar transitöre ev sahipliği yapan A12 Bionic, bir önceki A11 Bionic'e kıyasla yüzde 15 daha hızlı. Altı adet işlemci çekirdeğine ve 4 adet grafik çekirdeğine ev sahipliği yapan A12 Bionic, Neural Engine'e ev sahipliği yapıyor.





EKRAN BÜYÜDÜ





iPhone X ile hayatımıza giren çentiğin ve yüksek ekran kasa oranının korunduğu iPhone XS Max, 6.5 inçlik devasa bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Böylece iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutlarda daha büyük bir ekran kullanıcılara sunuldu.





Bu ekran 2688×1242 piksel çözünürlük ve 458 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 3D Touch ve True Tone kullanılmaya devam edilirken, 120 Hz yenileme hızına sahip.





Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.





3 farklı depolama seçeneği sunan iPhone XS Max, 1099 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 14 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan iPhone XS’in gönderimlerine ise 21 Eylül itibariyle başlanacak. Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ve Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı



