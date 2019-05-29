Yeni AP parlamenterinden flaş öneri

“Elliniki Lisi” (Yunan Çözümü) Partisi Başkanı Velopulos, “One Channel” adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda göçmen ve mültecileri “yasadışı istilacılar” olarak tanımlarken “geldikleri yere geri gitmeliler” dedi.







Programın gerçekleştirmeyi hayal ettiği önlemleri anlatan Velopulos “Meriç’e (Evros) bir duvar öreceksin ve mayın tarlası hazırlayacaksın. Bu şekilde Türklerden de korunabilirsin” dedi.





“Yunanistan ile Türkiye arasında savaş çıkması durumunda Türklerin Selanik’e kadar rahatça ulaşabileceğini çünkü ülkenin savunmasının güçsüz olduğunu” dillendiren Velopulos sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bulgarların diğer tarafta yaptığı gibi sen de Türk sınırına bir mayın tarlası döşersin olur biter.”