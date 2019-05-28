Yeni 100 ve 200 eurolar piyasaya sürülüyor

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 19 ülkenin ortak para birimi Euronun yeni nesil banknotlara geçme işlemi devam ediyor. Daha önce piyasaya sürülmeye başlanan 5, 10, 20 ve 50 euroluk banknotların ardından, yenilenen 100 ve 200 eurolar da Salı gününden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı. 500 euroluk banknotlar ise geçtiğimiz Nisan ayı sonundan itibaren, kaçak işçi çalıştırmayla ve teröre destek sağlayanlarla mücadele gerekçesiyle tedavülden kaldırılıyor. Almanya Merkez Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyesi Johannes Beermann bankamatik ve para kasası üreticilerinin son dokuz ay boyunca yeni 100 ve 200 eurolar üzerinde test amaçlı çalışmalar yaptığını ve bu açıdan yeni banknotlara geçişte bir pürüz yaşanmayacağını düşündüğünü bildirdi.





Yeni güvenlik önlemleri





2 milyar 300 milyon adet 100 euro ve 700 milyon adet 200 euro olmak üzere, toplamda 3 milyar adet basılan yeni banknotlar, belli bir zamana yayılarak parçalar halinde piyasaya sürülecek. Aynı esnada eski nesil banknotlar da piyasadan çekilecek. Ancak eski banknotlar piyasada oldukları sürece geçerliliğini korumaya devam edecek. Yeni banknotlarda, sahte para üretimine karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. İkinci nesil 100 ve 200 euroların ön tarafında, sağ üst köşede yer alan ve paraya belli bir açıdan bakıldığında görülen küçük Euro sembollerinden oluşan "uydu hologramı"nın taklit edilmesinin çok zor olduğu belirtiliyor. Ayrıca paranın değerini gösteren rakamın üzerindeki Euro sembolleri de güvenlik açısından eklenen yeni bir öge.





On yıllık hazırlık





Avrupa Merkez Bankası Banknot Araştırmaları Uzmanı Harald Deinhammer, yeni Avrupa serisi adı verilen ikinci nesil banknotların geliştirme sürecinin on yıldan fazla sürdüğünü belirterek, dünya üzerinde sahte para üretimine karşı Euro kadar güvenli başka bir banknotun neredeyse olmadığını ifade etti. Deinhammer’e göre söz konusu banknotlar, Avrupa’da bugüne dek üretilen en güvenli kağıt paralar. Alman Merkez Bankası’nın verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl ele geçirilen sahte Euro banknotların yüzde altısını 100 ve 200 eurolar oluşturuyor. En fazla taklit edilen banknot ise 50 euro.





Görünüşlerinde önemli değişiklik yok





Harald Deinhammer, her yıl yaklaşık 500 bin ile 600 bin arasında sahte banknot ele geçirildiğini ve 22 milyar gerçek Euro banknotun yanında bu rakamın çok düşük olduğunu vurguladı. Deinhammer, piyasadaki tüm Euro banknotların üst üste konulması halinde bunun iki bin kilometre yüksekliğinde bir kule oluşturacağını, sahte paralarla yapılacak bir kulenin ise ancak 70 metreye ulaşabileceğini dile getirdi.





İkinci nesil 100 ve 200 euroluk banknotların görsellerinde önemli değişiklikler yapılmadı. 100 euro yine kendine has yeşil renk tonunda üretilirken, 200 eurolar sarı ve kahverengi karışımı rengini korudu. Yine birinci nesilde olduğu gibi paraların üzerinde, Avrupa’yı sembolize eden ve gerçekte var olmayan yapılar yer alıyor. Yeni banknotların ebatlarında küçük değişiklikler yapılırken, paranın değerine göre boyutunun da büyümesi prensibine ikinci nesilde de sadık kalınıyor.





(Deutsche Welle Türkçe)





