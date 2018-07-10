Samanyolu Haber /Dünya / Yemin törenine gelen Yunan vekil krize yol açtı /10 Temmuz 2018 15:55

Yemin törenine gelen Yunan vekil krize yol açtı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı, Milletvekili Dora Bakoyannis’e tepki gösterdi.

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Çipras, Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e “Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilemezdir” dedi.

Selanik’te açıklamalarda bulunan Çipras, “2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan’ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir” açıklamasında bulundu.

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