Samanyolu Haber /Gündem / Yemin töreninde protesto ettiler... /10 Temmuz 2018 17:34

Yemin töreninde protesto ettiler...

"CHP'lileri şehit cenazesine almayın" diye talimat veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'teki yemin töreninde protesto edildi. Soylu'nun kürsüye gelişi sırasında salonu terk eden CHP'liler, Soylu'nun yemin etmesinin ardından salona geri döndü.

Yemin töreninde protesto ettiler...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte çalışacağı yardımcısını ve bakanları belirledi. Dün gece açıklanan yeni Bakanlar Kurulu’nda yer alan 16 bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meclis’te yemin etti.



SOYLU PROTESTO EDİLDİ
TBMM Genel Kurul salonunda düzenlenen yemin töreninde yemin sırası İçişleri Süleyman Soylu kürsüye çıkarken CHP’ler tarafından protesto edildi.

Bakan Soylu yemin için kürsüye çağrılırken CHP'liler Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Bu protestoya karşılık AKP ve MHP sıralardan alkış ve tezahürat sesleri yükseldi. Soylu'nun yemin etmesinin ardından solunu ter eden CHP'liler yeniden yerlerine döndü.
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