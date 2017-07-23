Yemen'deki kolera salgınında bilanço ağırlaşıyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı bin 847'ye çıktı.

Önceki haftalara kıyasla ölüm oranlarında azalma görüldüğü ifade edilen raporda, tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 377 bin 894 olduğu aktarıldı.





DSÖ dün salgında hayatını kaybedenlerin sayısını bin 828 olarak açıklamıştı.





Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.