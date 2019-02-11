Samanyolu Haber /Gündem / Yemen'de yaklaşık 4 milyon kişiyi doyuracak yardım çürüyor /11 Şubat 2019 17:46

Yemen'de yaklaşık 4 milyon kişiyi doyuracak yardım çürüyor

Birleşmiş Milletler yetkilileri Hudeyde'de depolanan tahıllara 5 aydır erişim sağlanamadığını açıkladı. 3.7 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek gıda yardımı çürüme tehidi altında.

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Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de bulunan silolarda depolanan tahılların, yardım kuruluşlarının kullanımına sunulmadığını ve bu nedenle burada bulunan tahılların çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffithstarafından yapılan açıklamaya göre kentteki silolarda 3.7 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurmaya yetecek kadar tahıl bulunuyor. Yetkililer yardım kuruluşlarının silolara erişiminin yaklaşık 5 aydır engellendiğini belirterek "Değirmenlere erişimin sağlanması Yemen'deki çatışmaya dahil olan tüm tarafların sorumluluğu altında olduğunun altını çizeriz" şeklinde konuştu.

Yetkililer ayrıca İran'ın desteklediği Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında sağlanan ateşkesin ardından Husilerin silolara giden yolların tekrar açılmasını sağlamak için girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kızıl Deniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. Kent, İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde. Yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de yaklaşık 14 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaşta 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Diğer insan hakları örgütleri bilançonun çok daha ağır olduğunu savunuyor.
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