Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yüzde 15'lik bir artışla 20 milyon kişiye tekabül eden nüfusun yüzde 70'inin açlıkla mücadele ettiğini açıkladı. Açıklama, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Yemen'i ziyaret eden Lowcock, ülkedeki insani durumda ciddi bir kötüleşme olduğunu ve bu durumun endişe verici seviyeye ulaştığını belirtti.





BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Yemen'de ilk kez 250 bin kişinin 5. aşama olarak nitelendirilen en kötü seviyede açlık, ölüm ve fakirlikle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. BM yetkisi, bu durumla karşı karşıya olan 250 bin Yemenlinin dört eyalette yoğunlaştığını belirtti. Lowcock, bu eyaletleri Taiz, Sada, Haja ve Hudeyde olarak açıklandı. Dünya üzerinde 5. aşama olarak bilinen seviyede açlığın yaşandığı bir diğer noktanın Güney Sudan.





Yemen'de yaklaşık 5 milyon kişi de 4. aşama olan "acil durum" seviyesinde bulunuyor. Bu insanların akut şekilde yetersiz beslendiği, ölüm oranının yüksek olduğu ve yiyecek sıkıntısı yaşanacak derecede ekonomik kayıp içerisinde olduğu belirtiliyor.





Mark Lowcock, iç savaşla mücadele eden 20 milyon Yemenliye insani yardım sağlamak için 4 milyar dolar yardım çağrısında da bulundu. Şubat ayında İsveç ve İsviçre'nin desteği ile Yemen'e yardım konferansı düzenlenecek.



