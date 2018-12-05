Yemen görüşmeleri için taraflar İsveç'e gidiyorlar









İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallströn Twitter’dan yayınladığı mesajında, “Huti delegasyonu BM Özel Temsilcisiyle birlikte İsveç ve Kuveyt’inde katılımıyla yapılacak görüşmeler için İsveç’e ulaştı. Yemen hükümet yetkililerinin de kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor. Çatışmaları sona erdirecek acil bir adım olarak görüşmelerin kısa süre içerisinde başlamasını bekliyoruz” diye yazdı.





Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İran destekli Hutiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen Devlet Başkanı Rabu Mansur Hadi arasında yoğun bir mekik diplomasisi gerçekleştirdi. Görüşmelerle taraflar arasında devam eden çatışmalarda bugüne dek onbinlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.







İsveç’in BM Daimi Temsilci Vekili Carl Skau da New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “BM’nin önderliğindeki görüşmelerin bu haftasonuna doğru başlamasını umuyoruz. Bu önemli bir gelişme. İki yıldan uzun süredir taraflar ilk kez biraraya geliyorlar” dedi.









BM Özel Temsilcisi Griffiths’in tarafları son olarak Cenevre’de biraraya getirme girişimi, Hutilerin toplantıya katılmaması üzerine Eylül ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bundan önce de taraflar 2016 yılında Kuveyt’te biraraya gelmiş ancak o görüşmelerden de bir sonuç alınamamıştı.





Skau görüşmelerin nerede yapılacağını söylemedi, sadece İsveç’in başkenti Stockholm yakınlarında olacağını belirtmekle yetindi.





Daha önceki görüşme denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanması dolayısıyla uzmanlar, bu defa da görüşmelerden olumlu sonuç çıkması ihtimaline ihtiyatlı yaklaşıyorlar.





Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlerleme sağlamanın kolay olacağı gibi bir hayal görmüyoruz ama bu gerekli ve hayati öneme sahip adımın atılmış olmasından dolayı mutluyuz. Ufukta, barış, refah ve güvenlik olabilir ve bu görüşmeler Yemen tarihinde yeni bir sayfa açma şansına sahip” dedi.





Pazartesi günü yaralı 50 Huti militanını taşıyan bir Birleşmiş Milletler uçağı Sanaa’dan Uman’ın başkenti Muscat’a gitti. Söz konusu yaralıların tedavi amacıyla Yemen’den çıkarılması BM Özel Temsilcisi Griffiths’in girişimi ve Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun izniyle gerçekleşti.





Yemen’de Mart 2015’te Hutilerin başkentte yönetimi ele geçirmesinden bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, bu ülkeye operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.