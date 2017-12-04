Samanyolu Haber /Dünya / Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih öldürüldü /04 Aralık 2017 15:43

Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih öldürüldü

Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in çatışmada öldürüldü. Başkent Sanaa'daki çatışmalarda Salih'in evi de etkilenmişti.

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Yemen’in eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in İran’la müttefik Husiler tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.Salih’in öldürülüp öldürülmediği ya da kimin öldürdüğü hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılmazken, Husilerin radyo istasyonu ve İran merkezli ajanslar tarafından aktarılan bilgiye göre Salih’in ‘kaçarken’ vurulduğu iddia edildi. Reuters’da yer alan habere göre Husilerin televizyon kanalında Salih’e benzeyen bir kişinin cansız bedeni gösterildiği yer alırken eski devlet başkanının partisi ölüm haberlerini yalanladı.

Salih 1990-2012 yılları arasında Yemen devlet başkanı olarak görev yapmıştı. Başkent Sanaa’da Husiler ve Suudi Arabistan destekli güçler arasında süren ve en az 125 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda Salih’in evine de saldırı düzenlenmişti.
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