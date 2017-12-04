Yemen eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih öldürüldü





Salih 1990-2012 yılları arasında Yemen devlet başkanı olarak görev yapmıştı. Başkent Sanaa’da Husiler ve Suudi Arabistan destekli güçler arasında süren ve en az 125 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda Salih’in evine de saldırı düzenlenmişti.

Yemen’in eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih’in İran’la müttefik Husiler tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.Salih’in öldürülüp öldürülmediği ya da kimin öldürdüğü hakkında henüz kesin bir bilgiye ulaşılmazken, Husilerin radyo istasyonu ve İran merkezli ajanslar tarafından aktarılan bilgiye göre Salih’in ‘kaçarken’ vurulduğu iddia edildi. Reuters’da yer alan habere göre Husilerin televizyon kanalında Salih’e benzeyen bir kişinin cansız bedeni gösterildiği yer alırken eski devlet başkanının partisi ölüm haberlerini yalanladı.