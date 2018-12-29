Samanyolu Haber /Gündem / 'Yeliz' kod adlı milletvekillinden tartışmalı yol paylaşımı /29 Aralık 2018 11:44

'Yeliz' kod adlı milletvekillinden tartışmalı yol paylaşımı

Erdoğan'ın eski şoförü 'Yeliz' kod adlı milletvekillinden tartışmalı yol paylaşımı

SHABER3.COM

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü de yapan daha sonra AKP'den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yanlış bir yol fotoğrafı paylaştı. 

Çamlı, iki ayrı görseli kolajlayarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” diye yazdı.


Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında "Yeliz" adıyla açtığı sahte Periscope hesabında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) canlı yayın yapmıştı. 

Fotoğraf Hindistan'dan
Çamlı’nın paylaştığı ve Karadeniz yolunun eski halini göstermek istediği fotoğraf Karadeniz’de değil. Hindistan’da Himaçhal Pradeş’te bulunan Kinnaur district bölgesinden.

Bölgenin yollarının engebeli ve zorlu olduğu biliniyor. Yolla ilgili çekilen onlarca video, fotoğraf da internette mevcut.
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