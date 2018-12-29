'Yeliz' kod adlı milletvekillinden tartışmalı yol paylaşımı

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şoförlüğünü de yapan daha sonra AKP'den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya hesabından yanlış bir yol fotoğrafı paylaştı.





Çamlı, iki ayrı görseli kolajlayarak “Eski Türkiye ile AKPARTi dönemi Karadeniz yolları farkı! Ey gidi, nereden nereye....” diye yazdı.