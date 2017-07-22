'Yeliz' Erdoğan'a karşı





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'yla yaşanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada 'hasbelkadar yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar' demişti:





"Biz bir çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz. Biz bin yıllara baliğ bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir geleneği vardır, böyle bir geçmişi vardır. Bunlar böyle bir çalışma yürütmediğine göre bu iddia sadece uluslararası şirketlerin kafasını karıştırmaya, ülkemizi karalamaya yönelik bühtandan ibarettir. Esasen Almanya kökenli şirketler ülkemizde en rahat çalıştığımız, en güzel işleri yaptığımız kuruluşlar arasında özel bir yere sahiptir. Böyle bir kara propagandayla ülkemizde son 15 yılda 9 milyar dolara yakın yatırım yapan Alman şirketleri üzerinde baskı kurmaya çalışıldığı ortadadır. Uluslararası yatırımcıların tamamı gibi Alman şirketlerine de ülkemizin kapıları ve milletimizin gönlü sonuna kadar açıktır. Dünyada serbest pazar ekonomisi denilen bir şey var. Serbest piyasa denilen bir şey var. Ama bunlar demek ki serbest pazar ekonomisini de öğrenememiş, serbest piyasayı da bilmiyorlar. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar."