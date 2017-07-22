'Yeliz' Erdoğan'a karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'yla yaşanan gerilimle ilgili yaptığı açıklamada 'hasbelkadar yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar' demişti:
"Biz bir çadır devleti değiliz, kabile devleti de değiliz. Biz bin yıllara baliğ bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir geleneği vardır, böyle bir geçmişi vardır. Bunlar böyle bir çalışma yürütmediğine göre bu iddia sadece uluslararası şirketlerin kafasını karıştırmaya, ülkemizi karalamaya yönelik bühtandan ibarettir. Esasen Almanya kökenli şirketler ülkemizde en rahat çalıştığımız, en güzel işleri yaptığımız kuruluşlar arasında özel bir yere sahiptir. Böyle bir kara propagandayla ülkemizde son 15 yılda 9 milyar dolara yakın yatırım yapan Alman şirketleri üzerinde baskı kurmaya çalışıldığı ortadadır. Uluslararası yatırımcıların tamamı gibi Alman şirketlerine de ülkemizin kapıları ve milletimizin gönlü sonuna kadar açıktır. Dünyada serbest pazar ekonomisi denilen bir şey var. Serbest piyasa denilen bir şey var. Ama bunlar demek ki serbest pazar ekonomisini de öğrenememiş, serbest piyasayı da bilmiyorlar. Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle şimdi tehdit etmeye kalkıyorlar."
O sözler AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın namı diğer Yeliz'in Ülke TV’de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu, yerli otomobil ve Almanya ilgili sözlerini akıllara getirdi. Çamlı Kılıçdaroğlu'na kızarken Almanya'nın gelişmiş ekonomisinden ve teknolojisinden hayranlıkla söz ediyordu:
"Makyajı dökülmüş Merkel araba yapıyor. Biz daha bir araba yapamadık, utanmıyor muyuz sıkılmıyor muyuz? Münih'te yaşayan, Bayern'de, Köln'de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da, istanbul'da Zeytinburnu'nda yaşayan, Esenler'de yaşayan, Beşiktaın bodrumlarında, Şişli'nin arka mahallelerinde yaşayan Hasan 1500- 2 bin liraya iş buldu mu göbek atıyor Bunu dert etmeyecek miyiz? Bunu dert etmezsek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon seyredersin bakarsın Tayyip Erdoğan var mı. Tayyip Erdoğan nerede. Tayyip Erdoğan milletiyle aslanlar gibi mücadele ediyor. Yazıklar olsun şu CHP'ye bak."