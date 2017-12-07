Samanyolu Haber /Gündem / Yediği rüşvetleri dünyanın konuştuğu Çağlayan'dan ilginç talep /07 Aralık 2017 13:47

Yediği rüşvetleri dünyanın konuştuğu Çağlayan'dan ilginç talep

Rıza Zarrab'ın '45-50 milyon euro rüşvet verdim' dediği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TUSKON davasına katılma talebinde bulundu.

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Kapatılan TUSKON üyelerinin yargılandığı 21'i tutuklu 86 işadamının yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmaya, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 21 tutuklu işadamı ile 25 tutuksuz işadamı ve avukatları katıldı. Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Öztürk, mahkemeye dilekçe gönderen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın davaya katılma talebinde bulunduğu belirtti. 

Aldığı rüşvetler ve yalanları tüm dünyanın konuştuğu Zafer Çağlayan'ın, iktidar gücüyle mallarına el konan ve özgürlükleri ellerinden alınan işadamlarının davasına katılma talebinin kabul edilmesi bekleniyor.

Bu arada savunmalarını yaparak beraat ve malvarlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını isteyen işadamlarıyla ilgili duruşma savcısı tutukluluğa devam kararı istedi.
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