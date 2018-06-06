Erdoğan'ın yazlık sarayı için tam 50 bin ağaç kesildi

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaz tatillerini geçirdiği Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı Konutu’nun yerine yapılan, Erdoğan’ın yazlık sarayının inşaatına Nisan 2017’de başlandı.





İnşaat için milyonlarca lira harcanırken, en az 50 bin ağaç kesildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Bakanlar Kurulu, Muğla’nın Akyaka, Turunç, Akbük gibi koylarının da yer aldığı Gökova Körfezi’ndeki sit alanlarını daraltarak imara açtı. Okluk Koyu’nun da birinci derecede doğal sit alanı özelliği ranta kurban edildi. Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu’nun yerine planlanan 300 odalık yeni konukevi için tahsis edilen inşaat alanı, doğa savunucularının ve büyükşehir belediyesinin itirazlarına karşın, 20 hektardan 65 hektara çıkarıldı.





200 dönüm koruma alanı, etrafına çekilen beton duvarlarla adeta doğadan koparıldı. İnşaat atıklarıyla denizde büyük bir kirlilik oluştu. Yarattığı doğa tahribatı ve yüksek maliyetiyle tepki çeken Yazlık Saray’ın inşaat maliyeti sır gibi saklanırken, yalnızca klima maliyetinin 3 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Okluk’taki inşaat bittiğinde dört ana blok, bir dinlenme evi, personel lojmanları, iki de nizamiye yapısı olacak. Blokların en büyüğü 3 bin 347 metrekare. Üç blokta 250’şer metrekarelik ‘hobi ve eğlence’ alanları mevcut. Bu alanlar havuz, SPA, sinema gibi etkinlikler için tasarlanmış. Salon, oda, çalışma ofislerinden oluşan ‘yaşama alanı’, 611 ile 763 metrekare arasında değişiyor.