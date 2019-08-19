Yazlık Saray'a yapılan 170 metrelik limanın uydu görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'azlık Sarayı'nın inşaat tartışmaları sürüyor.





Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun "Yazlık Saray’a 170 metre iskele!" başlığıyla yayımlanan yazısında iskelenin uydu fotoğrafını da yayımlandı.













Muratoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde;





Uydu görüntülerine göre Marmaris Okluk Koyu’ndaki “Yazlık Saray” bitmiş. Hani orası halkın, milletin sarayıydı? Neden bittiği bize haber verilmedi? Sonuçta vergilerimizle yapılmadı mı? Parasını ödediğine göre ne olduğunu bilmek milletin hakkı!

Hatta açılış yapılmış, ilk konuk ağırlanmış. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Bu sayede resmi olarak bittiğinden haberdar olduk.

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Benim takıldığım nokta farklı… Yazlık Saray'a 170 ve 50 metre uzunluğunda iki ayrı iskelesi olan liman yapıldı. Kıyı yapıları için gerekli olacak usturmaça, babalar ve merdivenleri içeriyor. Kıyı yapılarının genişliği arttırılabiliyor.

Hadi 50 metre olanı anladım da 170 metre iskele ne? Dünyada büyüklük takıntısı olan bir biz varız bir de Araplar. Onlara mı hava atıyoruz?







