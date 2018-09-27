Yazlık, kışlık, uçan derken bir saray inşaatı daha başlıyor!

Beştepe, yazlık saray, 'uçan saray' derken: Erdoğan'a bir saray daha geliyor





Odatv'de yer alan habere göre ise bir saray inşaatı daha yolda. Üstelik arazi için keşif yapıldığına dair fotoğraflara da haberde yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasında, "Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu Ahlat'a biz de Cumhurbaşkanlığı Köşkü kuracağız" sözlerinin ardından gündeme gelen proje için arazi seçiminin de gerçekleştiği ifade ediliyor.





Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan yeni yazlık saray için Van Gölü kıyısında bulunan ve mülkiyetinin Ahlat Belediyesi’ne ait olduğu belirtilen 10 bin metrekarelik arazide inceleme yapıldı.





1071 metrekare alana oturması planlanan yeni yazlık sarayın inşa edileceği arazinin incelemesinin ardından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahlat’ın AKP’li Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şunları söyledi:





“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bitlis Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu, Ahlat Kaymakamımız Sayın Mustafa Akgül ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Görevlendirdiği Mimar Hilmi Güner Bey ile cumhurbaşkanlığı köşkü alan çalışmalarımıza başladık. Ülkemize Kubbet-ül İslam’a ve milletimize hayırlı olsun. Uzun süredir yürüttüğümüz bu projemize cevap veren âlem-i İslam’ın ümidi Sayın Cumhurbaşkanımıza halkım adına şükranlarımı arz ediyorum.”





Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimat vereceği gün ilk kazmayı vuracaklarını belirterek projenin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.