Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşından yeni çağrı: Erdoğan'a oy vermeyin

AKP ve MHP'yle birlikte Cumhur İttifakı'nda ismen olmasa da yer alan Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur, 24 Haziran'da Cumhur İttifakı Ortak Adayı Tayyip Erdoğan'a oy vermeme çağrısı yaptı. Öznur, "Aziz dava arkadaşlarım" diyerek başladığı çağrısında, Başkanlık seçimlerinde neden Erdoğan'a oy vermeyeceklerini tek tek açıkladı.



Öznur, "Saray rejimine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. İşte Öznur'un çağrısından öne çıkanlar:





'TÜRKİYE BİR YOL AYRIMINDA'





*Türkiye bir yol ayrımında! Zor zamanlardan geçiyoruz. Tek-tip toplum peşinde koşan, ülkeyi cepheleştiren, kutuplaştıran, kamplaştıran Saray/AKP rejimi, Türkiye'yi hızla dikta rejimine sürüklüyor.





*24 Haziran'da dikta ile demokrasi, parti devleti ile demokratik hukuk devleti arasında bir tercih yapacağız.24 Haziran seçimleri vicdan ile cüzdanın, adalet ile zulmün, şefkat ile nefretin, demokrasi ile otoriterizmin seçimidir.Bu seçim; demokrasiyi, hukuku, yargı bağımsızlığını, demokratik siyaseti savunanlarla; parti devletini, tek adam rejimini savunan, otokratik zihniyetlerin seçimidir.





*Bu seçim, cumhuriyet ve demokrasi diyenlerle; tek adam ve totaliter rejim isteyen -paralel devlet alışkanlığı devam etsin- diyenler arasındadır. Bu seçim, kamplaşma, gerilim, düşmanlaştırma politikası izleyenlerle; uzlaşma, kucaklaşma, kardeşlik ve hoşgörü diyenler arasında geçecektir







'EY, AKP/SARAY REJİMİ, MUHSİN YAZICIOĞLU VE ARKADAŞLARI HASTANE KÖŞESİNDE ÖLMEDİ'





*Bu seçim, 9 yıldan fazladır Türkiye'nin, Türk Milletinin vicdanı olan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması, örtbas edilmesi, için her türlü kirli yola ve yönteme başvuran, takipsizlik kararı verdiren, soruşturmayı sabote eden AKP/Saray rejimi ile Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması için mücadele eden Şehit Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları, Ülküdaşları, Alperen evlatları arasında geçecektir.