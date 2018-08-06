



Gazeteci Yazgülü Aldoğan'ın Posta'daki yazılarına son verildi. Gazeteci Aldoğan'ın gazetedeki en son yazısı 12 Temmuz'da yayımlandı.





"Tazminatsız kovulduğu" bilgisinin Yazgülü Aldoğan'a sözlü olarak bildirildiği öğrenildi. Uzun yıllardır Posta'da yazan Aldoğan, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında askeri öğrencilerin durumlarını sıklıkla köşesine taşıyordu.





Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in sahipliğindeki Demirören Medya Grubu'na resmen satıldıktan sonra yayın politikasında ciddi değişiklikler yaşanmıştı. Grup bünyesindeki gazete ve televizyon kanallarında çalışan pek çok gazeteciyle de yollar ayrılmıştı.





Satış haberlerinin ardından Posta Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay da bir süre önce 'ben yokum' diyerek istifasını vermişti.