Pardon duymadık mı demiştiniz

Ey çul çürüten hüzün! Sen kalk da neşe gelsin dertli gönlüme. Kabarıp köpürürsün umman misali dertlerle. Ama sakın umutlanmasın zalim, uzasa da gece bin yıl, artar sabrımızın mecali. Âlem böyle bilsin ki ye’ise ekmek yok bizde. Ruhumuz bu Hizmetin, banmış bir kez tadına. Her ne kadar sen salsan da üstümüze müfrezelerini, şimdi bir başka coşkumuz. Durmak yok inadına. Gülüp geçiyoruz zalim ve avanelerinin tehditlerine. Yani kervan yoluna devam ediyor. Hoşt demeye vaktimiz bile yok. Zalimler elinden geleni koymasa da ardına.







Duydun mu ağa! Sen sandın ki höt deyince korkar bunlar. Tehditlerin kırılgan kararımıza çifte su verdi. O Çelikleşti irademiz, gönlümüz maksuda erdi. Sen bizi etrafında kuyruk dövenlerle karıştırdın sanırım. Tırsacak, “Aman etme” diyecektik öyle mi? Be hey gafil! Biz senin peşinde koştuğun dünyayı değil; Rabbin rızası için ahiretimizi bile feda edecek ruhu taşıyoruz. Şimdi sen bağımızı bozdun, kalmadı ne lale gül, ne sümbül. Söndürdün ocakları bırakmadın bir kara kül. Belki er belki geç ama muhakkak sonun berbat olacak. Tehdit için salladığın o parmaklar yumruk olup bağrını ve başını dövecek. Yolacaksın saçlarını bin bir türlü nedametle.





Haa sadece sen değil; senin için “Anamın üstünde yakalasam o…luk anamdadır o adama kimse laf edemez” diyenler. Kulaklarınızda patlayacak, gerek hapishanelerde işkenceyle öldürülüp intihar etti dediğiniz insanların, gerek iftiralarla itibarıyla oynadığınız, işinden ve aşından ettiğiniz, attığınız iftiraları onur ve haysiyetine yediremediği için intihar eden insanların arkada bıraktığı yaşlı anneleri ve gencecik dul eşleri ve yetimlerinin feryatları.





Yediğiniz lokmalar geçmeyecek boğazınızdan. Dünyanız cehenneme dönecek. Sezeryanla doğum yapalı yirmi dört saat olmamış, onlarca lohusalı kadını alıp bebeğiyle beraber hapse tıktığınızdan dolayı, hatta nezarethanede herkesin gözü önünde kendi başına bağıra bağıra doğum yapan kadınların çığlıkları sulanmış beyinlerinizde gonklayıp duracak.





Hem annesi hem babası tutuklu Otizmli iki kardeşin; Fatih ve Mücteba'nın hikayesi bugün bizim yüreğimizi nasıl parçaladı ise, yarın bu fırtına dindiğinde kalırsa vicdanınız, yoksa ahirette bin beter ızdırapla kıvrandıracak sizleri. Desteklerinizle zulme ortak olduğunuz için.





Fatih ve Mücteba’nın; “Rehberlik Uzmanı” olan babaları "Bylock" kullandığı iddiasıyla, öğretmen olan anneleri ise terör iddiasıyla 8 aydır tutuklu. Fatih 17 yaşında ve %90 OTİZMLİ bir çocuk.. Çok kitap okuyan, karmakarışık rakamları zihninden toplayan özel bir çocuk. Özel ilgiye ihtiyacı var ve 5 ayrı ilaç kullanması gerekiyor. Mücteba ise 14 yaşında ve ona da Otizm teşhisi konmuş. Suçu kanıtlanmamış bir anneyi bakıma muhtaç iki Otizmli çocuğundan ayırdılar destekleriniz sayesinde. Anne Manisa'da baba Nevşehir'de, çocuklar Kayseri’de. Üç liralık yolu on liraya yaptırıp yedi lirasını humus hakkı diye alan efendinize verdiğiniz destek sayesinde paramparça edilmiş bir aile. Bir de 4 yaşında küçük erkek kardeşleri var ve 8 aydır anne babasının kıyafetlerine sarılarak uyuyabiliyor. Her kapıdan giren kadına anne diyerek ağlıyor.





Pardon anlayamadım! Duymadık mı demiştiniz. Doğru, nereden duyacaktınız ki sizin zırvalıklarınıza alkış tutmayan; 149 medya organını kapattınız, kapatmakla kalmayıp 228 gazeteciyi de hapse attırdınız. Yüzbinlerce insan işinden, aşından oldu. Onlara maddi yardım toplayan insanlar bile zindana atılıyor. Burs verdi, kurban bağışladı, öğrenci yurdu yaptırdı, o yurtlarda barındı, hatta evindeki saksının altında Zaman gazetesi sayfası var diye; bir zamanlar sizin ağa babalarınızın, tedavi olmak için önünde kuyruğa girdiği Turgut Özal Hastanesi’nde doğum yaptı diye, tweet attı diye, başkasının tweet’ini retweet etti diye, okul yaptırdı diye, o okulda öğretmenlik yaptı diye, çocuklarını o okula gönderdi diye binlerce insanı hapislerde çürüttüğünüzü nereden duyacaktınız.





Halbuki; çok değil daha üç yıl evveline kadar yine sizin ağa babalarınızın araya referanslar koyarak çocuklarını kaydettirmek için yarıştıkları okullar bu okullar değil miydi?





Çocuklarıyla beraber eşini ziyarete giden kadınlar cezaevlerinde gözaltına alınıyor. Ana babası tutuklanınca çocuk esirgeme kurumlarına verilen onlarca masum yavru var. Ve o çocuk esirgeme kurumunda anne babası Hizmet Hareketinden olduğu için kötü muamele edilen masum yavruların feryatları kâbusunuz olacak bir gün. Ya o, annesiyle beraber cezaevinde volta atan iki yaşındaki Şahan’ın bakışları; bir gün başınızı öne eğdirecek, insan içine çıkamaz hale getirecek varsa sizde zerresi haysiyetin.









Zeynep ZÂHİDE