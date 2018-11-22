Ayağındaki siyah çizmeleri, üstündeki krem rengi kıyafetiyle koridorda soluna devrilmiş gibi uzanmış, sağ elini başının altına yastık etmiş ağlayan kız çocuğunu hatırladınız mı?



Hani şu aylardır hasret kaldığı anne babasını görmek ümidiyle mahkeme salonuna giden ama sürekli ağladığı için vicdanı keçeleşmiş hâkim müsveddesi tarafından dışarı atılan Elif’i!





Peki ya arabaya doldurduğu biri engelli beş çocuğuyla tutuklu eşini ziyarete giden Nagihan Hanım da tutuklanınca cezaevi bahçesinde ağlaşan çocuklarını hatırladınız mı?

“Engelli kardeşimiz var. Bizi burada bıraktılar. Allah’a havale ediyorum” diyen karda soğukta ağlayan evladımızı!





Peki ya 3, 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklarını yanına alarak Meriç’i geçen ve sonrasında kilometrelerce yürüyen Esma Uludağ’ın “anne dondum” diyen kızını hatırladınız mı?

Almanya’ya sığınmış babalarına kavuşmayı hayal ederken, anneleri Esma Hanım’ın kalp krizi sonucu vefat etmesiyle yapayalnız kalan, ancak o şekilde babalarına kavuşabilen o yetim çocukları!





Gözlerimin önünden gitmiyor o görüntüler. Her hatırlayışımda yüreğim burkuluyor.

Şu an Hizmet Hareketi mensuplarına ve onların çocuklarına soykırım uygulanıyor.





Askeri üniformaya bürünmüş, millet ve din düşmanı Cem Aziz isimli Ergenekon Terör Örgütü üyesi ne demişti?

“Biz buradan çıkarsak eğer, dışardakilerle çok ciddi bir hesaplaşmamız olacak. İlk şeyimiz ne olacak biliyor musun? Aç kalacaklar! Bu kadar da boş değiliz… Böyle bir rövanşta bir daha böyle bir hata yapmayız… çocuğuna kadar… bir iki sene içerisinde bu manzara tam tersine dönecek… bu ülkeden kaçacaklar… rövanşı çok farklı olacak… çok kişinin canı yanacak… “





Çıktılar!

Hesabı ahirete kalanların dışındakilerden çoğu eski yerlerine geri geldiler.

Ve yıllardır hayalini kurdukları, plan üstüne plan yapıp, planlarını sürekli revize ettikleri önlerinde en büyük engel gördükleri Cemaat’e karşı harekete geçtiler. Tasmasını ellerine geçirdikleri bir arsızı semirttiler, üstüne bindikleri atı ejderhaya dönüştürüp Cemaat’e saldırttılar.





Peki ama yukarıda sadece üçünü hatırlattığım çocuklara varıncaya kadar intikam peşinde olanları hâlâ görmüyor mu Anadolu insanı!





Ergenekon Terör Örgütünün hazırladığı alçakça planlarını uygulayan, seçim boyasına sokulup hükumet görünümü kazandırılmış AKP Suç Örgütü’nü hâlâ görmüyor mu Türkiye insanı?





Hırsızlık. İltimas. Gasp. Yolsuzluk. Rüşvet. Suistimal. Yetki gaspı. Dikta rejimi. Ekonomik iflas vs vs

Bunları görmüyor, göremiyor…

Görse de, yakalandıkları “ama köprü yaptılar, hastane diktiler, yol yaptılar” ishali yüzünden yarı felç durumdaki Anadolu insanı, daha dün çok yakından tanıdığı bildiği ve hiçbir zararlarına şahit olmadığı insanlara yapılan zulmü de duymuyor işitmiyor mu!





Sormadan edemiyorum bu yarı felç durumdaki menfaatperest, iradesi kiradaki insanlara; ne yaptı o el kadar çocuklar, o yaşlılar, o kadınlar?

Ne zararlarını gördünüz şu ana kadar?

Hangisine şahit oldunuz?

Duymuyor musunuz çığlıklarını, feryatlarını?

NE YAPTIK ULAN BİZ SİZE!

EN ZARARIMIZI GÖRDÜNÜZ!

Hiç mi aranızda kalmadı, 3 yıllık boykotu bitirecek çığlığı atan müşrikler gibi vicdana sahip birileri!?

Hayatlarımızı, hayallerimizi, hatırlarımızı çalanlara alkış tuttun, arka çıktın Türkiye…

ALLAH’A HAVALESİNİZ!





Taşkın Deryadil

22 Kasım 2018 ABD

Twitter: @taskinderyadil



