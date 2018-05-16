Neyseniz O'sunuz!



Başında takkesiyle, kendisine uzatılan mikrofona tarihi ve siyasi değerlendirmelerde bulunan yaşlı adamın ibretlik halini mutlaka görmüşsünüzdür.

İşte, bu adam “tipik Akp seçmenidir” çünkü.





1. Dindar geçinir ama çok rahat iftira eder.

2. Dindar görünür ama yalanlara ve iftiralara taşıyıcılık eder.

3. Cahildir; duyduğu söylentilere kesin nazarıyla bakar ve bunun doğruluğunu canhıraş şekilde savunur.

4. Cahildir; bilmez, bilmediğini bilmediğini de bilmez o yüzden çok tehlikelidir.

5. Bağnazdır; sadece kendisinin ve seçtiğinin doğru olduğunu zanneder.

6. Bağnazdır; başka fikirlere tamamen kapalıdır, düşünmez ve bildiğini sandıklarıyla hüküm verir.

7. Kördür; taparcasına sevdiği “lideri”nin hiçbir yanlışını görmez, görse de kabul etmez.

8. Kördür; bindiği kayığın hızla sürüklendiğini görmek yerine etraftaki manzarayı seyreder.

9. Dönektir vefasızdır; dün yakından tanıdığı, bildiği insanlara iftira atıldığını, haklarında yalan söylendiğini bildiği halde, işine öyle geldiği için, her söylenene inanır ve iyi bildiklerine sırt döner, hatta taş atar.

10. Dönektir, dün beyaz dediğine bugün kara yarın da beyaz der.

11. Cahildir; hayatı boyunca belki hiç belki de iki-üç kitap okumuştur ama en çok kendisi biliyormuş gibi konuşur.

12. Cahildir; anlatılanı dinleyip anlamak yerine, kendi aklında kalmış sınırlı sayıda “şey”i karşıdakine empoze etme gayretindedir.

13. Müslümandır ama hoşgörü bilmez, anlayışsızdır, benmerkezcidir.

14. Müslümandır ama Hz Muhammed’in (sav) hayatını okumamış, sadece kulaktan duymuştur ve aklında kalanlarla amel eder.

15. Müslümandır ama Hz Muhammed’in (sav) İslam’ı nasıl yaşadığını, Müslümanlara nasıl bir miras bıraktığını bilmez.

16. İftira atma potansiyeli vardır.

17. Çarpıtma ve yalan söyleme özelliği vardır.

18. Tahammülsüzdür. En ufak bir eleştiriye bile hakaretle ve saldırarak karşılık verir.

19. Şeklîdir. O yüzden takke, teşbih, başörtüsü önemlidir.

20. Şekle önem verir fakat öz’ü bilmez. Bu yüzden yapılan köprülere, tünellere vs çok sahip çıkar ama onları kullanmak için verilmek zorunda olunan ücreti bilmez. İşin korkunç maliyetini bilmez. Yapılan işlerin ne kadar kalitesiz olduğunu anlamaz. Hükümetlerin görevinin bunları yapmak olduğunu bilmek yerine kendi partisinin bunları iyilik, hediye, lütuf olarak yaptığını zanneder.

21. Sözde “sevgi ve hoşgörü insanı”dır ama aslında hakiki bir kindardır. İçinde besleyip biriktirdiği kin, kendisine yönelik küçücük bir eleştiride ortaya çıkar ve hiddete, şiddete dönüşür.

vs vs





Neden mi böyleler!

Neden mi o kadının “sen önce dişlerini fırçala” demesi üzerine, “bak aldırırım seni”, “hain, vatan haini” diyor?

Çünkü kendi hırsızlığı, rüşvetçiliği, yolsuzluğu, suiistimali, görevi kötüye kullanması, şantajcılığı, iftiracılığı, katilliği, sahtekârlığı, pornoculuğu, yalancılığı ortaya çıkan zalim diktatör reisleri de öyle yapıyor.

Çünkü onun da diploması yok.

Çünkü o da kitap okumuyor.

Çünkü o da en iyi o biliyormuş gibi konuşuyor.

Çünkü o da cahil.

Çünkü o da tahammülsüz.

Çünkü o da kindir.

Çünkü o da saldırgan.

Çünkü o da müfteri.

Çünkü o da yalancı.

Çünkü o da şeklî Müslüman.

Recep tayyip Anadolu’da kendi çıtasının düşüklüğünün, kötülüğünün, sahtekârlığının, yalancılığının farkına varılmaması için ne yaptıysa o ihtiyar da onu yapıyor.

Çünkü kendisi nasılsa, seçtiği ve kutsadığı herif de o!





TAŞKIN DERYADİL

twitter: @taskinderyadil

e-mail: taskinderyadil @gmail.com



