Hicret-gurbet yolcularına...

Kaç kişi can verdi, kaç kişi kayboldu bilmiyoruz.







İnsan kaçakçılarının, botlara bindirdikleri kişilerin yanlarına can yeleği almasına izin vermedikleri için ölüp giden o kadar çok kimse oldu ki.





Türkiye’de yıllardan beri profesyonel olarak dalgıçlık yapan “vicdanlı” bir tanıdığım bana bir e-mail yolladı.





Aşağıda okuyacağınız mektupta nehri/denizi geçmek zorunda kalacaklara çok önemli bir tavsiye var.





Umarım faydalı olur.





“Deniz ya da nehir yoluyla sınırı geçmek isteyen mağdur ailelere faydalı olabileceğini düşündüğüm, suda başlarına gelebilecek sıkıntılarda hayatta kalma şansını ciddi manada arttıracağını düşündüğüm nacizane bir tavsiyem olacak. Yıllardır profesyonel olarak serbest dalış ve yüzme sporuyla uğraşıyorum ve bu sporlar genellikle saatlerce konforlu bir şekilde suda batmadan ve üşümeden kalmayı gerektiriyor. Bunu sağlayan en önemli malzeme ise giyilen “wetsuit” şeklinde tabir edilen elbiseleridir.

Wetsuit (ıslak elbise) denen bu kıyafetler çok ince “neopren” malzemeden (suyun soğukluğuna göre kalınlıkları 2.5 mm’den, 8mm’ye kadar değişebiliyor) yapılmakta olup en önemli özelliği suda kişiye yüzerlik sağlayıp batmasını engellerken aynı zamanda elbisenin içine giren suyu içerde tutarak (vücut dışında soğuk suyun devinim yapmasını engelleyerek) kullanan kişiyi saatlerce vücut ısısında tutmasıdır. Rahatlıkla kışın giyilen gündelik elbiselerin altına giyilebilir ve aynı işlevi görmeye devam eder.

Wetsuit-Dalış kıyafetlerinin sudaki kaldırma gücü o kadar fazladır ki bu kıyafetleri kullanan ve su altına dalmak isteyen dalgıçlar bel ve sırtlarına fazladan 2-3 kg kurşun ağırlık takmak zorundadırlar ki bu etkiyi sıfırlayabilsinler.





Böyle bir elbiseyi giyen bir kişi suda batmadan kalabilmek için el ve ayaklarını çırpmak zorunda değildir; başını suyun dışında tutarak saatlerce efor sarfetmeden yüzüstü ya da sırtüstü yatarak suda batmadan durabilir.





Dolayısıyla bu elbiseler denize/nehre düşen bir kişi için bir tür can yeleği görevi görebilir. Can yeleğinin aksine, kullanan kişiyi suda ısı kaybı nedeniyle zamanla donma hissinden (hipotermi) de korurlar.





Bunun yanı sıra can yeleği vs. gibi aparatların hacim kaplaması ve insan kaçakçılığı yapan kişilerce az sayıda bulundurulması istendiğini de göz önünde bulundurursak, böyle bir yolculukta normal elbiselerin altına giyilecek dalış elbisesi, can yeleği olmaması durumunda, beklenmedik bir durumda, ekstra güvence sağlayacaktır.





Ancak, bota binen herkes için en güzeli ve doğrusu, hem bu elbiseyi giyip hem de üzerine can yeleği takmak olacaktır.





Bu tür elbiseler aynı zamanda çevredeki kaya, ağaç dalı vs gibi cisimlere sürtmekten doğacak yaralanmaları da engeller.

Aşağıda bazı örnek fotoğraflarda kısa kollu (“shorty” deniyor) ya da uzun wetsuit elbise örnekleri var.





Kullanımı kolay olması açısından önden ya da arkadan fermuarlı elbiseler, anne baba ve çocuklar için piyasadan kolaylıkla temin edilebilir.





Ailelere tavsiyem, özellikle çocuklar için, yola çıkmadan bu elbiseleri bir havuz vs gibi bir ortamda da deneyip suda paniğe kapılmadan uzun süre kalabilme yetenek ve özgüvenini kazanmaları, yolculuktaki risklere karşı faydalı bir ön hazırlık sağlayacaktır.





Tekrarlamak gerekirse, bu elbise can yeleğine alternatif olarak düşünülmeyip, özellikle yüzme bilmeyen kişiler için, ikisini bir arada kullanmak en doğru tercih olacaktir.





Elbiseyle beraber kullanılacak can yeleği suda uzun süre kalmış (ya da sürüklenip kendi başına kıyıya vurmuş bir kişi için ) hayatta kalma şansını ciddi olarak arttıracaktır.





Örnek fotoğraflar: (Piyasada hesaplı pek çok çeşit ve marka mevcut. Online marketlerde fiyatlar 200 TL civarı başlıyor. Mağazalardan daha uyguna ya da eski modeller bulunabilir. )

Bebekler için:



Bunlara ilave olarak da bebekler için de aşağıdaki tarz, boynun etrafına takılan ve boynu destekleyip başın su üstünde kalmasını sağlayan “bubby” denen simitlerden kullanılabilir.''





Allah, “gurbet-hicret yolculuğuna” çıkacak herkesi muhafaza eylesin ve hedeflerine kazasız belasız varmayı nasip etsin.







TAŞKIN DERYADİL

twitter.com/taskinderyadil