Yeni Tarım Bakanı faka bastı

Türkiye yine canlı hayvan ve et ithal edecek. 975 bin canlı hayvanla mahdut değil 2017’nin ithalat kalemi. 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 biner ton arpa ve mısır ile 100 bin ton pirincin yurt dışından getirilmesi için gümrük vergisi sıfırlandı.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) gıdada kendi kendine yeten bir Türkiye’yi dışa bağımlı hale gelmiş bir Türkiye’ye dönüştürdü. İthalat talebi seneden seneye artıyor. Bu yüzden Macaristan ve Arjantin’de hayvan piyasasında fiyatların aniden yükseldiği bile vaki.





İTHALATI UNUTTURMAK İÇİN BAKAN DEĞİŞTİRİLDİ





İthalatın en fazla konuşulduğu günlerde dikkatleri başka tarafa çekmek için ya Tarım Bakanı değiştiriliyor ya da Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) sahada hiçbir tesiri olmayan indirimli fiyatları ile hayal tacirliği yapılıyor.





Faruk Çelik de aynı saikle azledildi, yerine (eski Şanlıurfa Belediye Başkanı) Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tayin edildi. Çelik, ‘et fiyatlarını düşereceğini ve ithalatı bitireceğini’ vaat ederek oturduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koltuğunu yine aynı vaatlerde bulunan Fakıbaba’ya devretti.





Milletin hafızası ancak üç tweet evvelini hatırlayacak kadar zayıf nitekim. Çiftçiler, besiciler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar kuzu kuzu dinliyor.





ÜÇ SENEYE KADAR İTHALAT BİTİRİLECEKMİŞ





Pekâlâ ne diyor Fakıbaba?





Türkiye gıdasını tek başına imal eden ve ihracatını yapar hale gelecekmiş… Alkışlamamak ne mümkün.





Canlı hayvan ve et ithalatı bitecekmiş. Et fiyatları iki-üç seneye kalmaz ucuzlayacakmış. 2002’den beri iktidarda olan bir partinin bakanı söylüyorsa vardır bir bildiği. Hafife almayın lütfen!





Kıyma 45 lira, kuşbaşı 50 lira, antrikot 70 lira, kuzu pirzola 65 lira olsa da moral bozmaya lüzum yok. Alım gücü üç-dört kat fazla olan Avrupalıların bir kilo et için en fazla 25-30 liraya tekabül eden bir bütçe ayırdığı da doğrudur…





Türkiye’de 1.400 liraya bir ay çalışan asgari ücretlinin bu şartlar altında gramla et alabildiğini kimse inkâr etmiyor ki! 15 sene sabrettiniz üç sene daha sabretmekten ne çıkar!

FAKIBABA’DAN ERDOĞAN’I KIZDIRACAK SÖZLER: KATAR’IN TIR’LAR DOLUSU DOLARI VAR, LAKİN ADAMLAR PERİŞAN OLDU!





Çiçeği burnunda Tarım Bakanı meselinin ciddiyetinin farkında.





AKP’nin ihya ettiği ithalat lobisi ne derse desin Fakıbaba iş olsun diye söylemiyor bunları. Devamı var.





Aynen şöyle konuşuyor: “Gıdasını üretemeyen ülkeler tam özgür ve bağımsız olamazlar. Bu bizim yeni sloganımız. Bunun en son misali Katar’dır. TIR’lar dolusu dolar var, fakat bakın bir ambargo koydular, adamlar perişan oldu.”





Fakıbaba, Katar için o cümlelerin Saray’da nasıl mütalaa edileceğini ölçüp biçmiştir herhalde. AKP lideri, Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan Katar için kendisini bu kadar heder ederken Fakıbaba, ‘adamlar perişan oldular’ diyerek Suudi Arabistan ve müttefiklerinin ekmeğine yağ sürmüş olmasın!





Hayvan ve buğday ithalatına öfkelenen besicileri, çiftçileri teskin etme talimatını yanlış anladı herhalde. Bu bahise Katar’ı karıştırmasa iyiydi!





Fakıbaba sanki faka bastı gibi…





TARIK ZİYA

