TÜSİAD ve TOBB o fırsatı çoktan kaçırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İş dünyasının bu kadar etkilenmesine rağmen sesi çıkmıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimini yasakladılar, konuşamadı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) kimseyi ürkütmeden nasıl bir dil kullanacağı arayışında. İş dünyası daha cesur olmalı çünkü kaybedeceği bir şey yok. Zaten her şeyini kaybediyor.” sözleri dipsiz kuyuya atılan taş misali Türkiye’nin karanlık koridorunda kaybolup gidecek.







Kılıçdaroğlu’nun sarfettiği her bir kelime hakikatin ifadesi olmasına rağmen makes bulma ihtimali yok. Türkiye artık tek adam rejiminin sularında seyrediyor.





Zira Ne TOBB’un ne de TÜSİAD’ın eski ağırlığı kaldı. Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın hışmına uğramamak adına her iki teşkilat üç maymunu oynamayı tercih etti. İlk adım olarak Saray bu sükût halinden memnun kalsa da bir müddet sonra elçiler vasıtasıyla ‘çıkıp konuşsunlar’ mesajıyla irkildiler.





KORKUDAN ESİR DÜŞTÜLER





Dile kolay iktidardan muhalefete her siyasetçinin ziyaret ettiği, hal hatır sorduğu, fikir danıştığı TOBB ve TÜSİAD’a bugün ayar veriliyor. O eski günlerden eser yok şimdi.





Tam sayfa gazete ilanları ile hükûmetlerin korkulu rüyası haline gelmiş TÜSİAD’ın, içinden Necmettin Erbakan gibi Başbakanlar çıkarmış TOBB’un içine düştüğü zilletin tek sebebi var, o da korkaklık.





Başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin korkaklığı bütün üyeleri, iş âlemini Saray’ın kapısında esarete mahkum etti. İş âlemi bu teslimiyeti ile Türkiye’de geriye gidişi durduran yegane amillerden biri olma fırsatını kaçırdı.





CEM BOYNER INSTAGRAM’DA





“Demokrasinin olmadığı yere yabancı yatırımcı gelmez.” dediği için Star ve Akşam gazetelerinin ‘tezek’ manşetleriyle Sütaş’ı hedef tahtasına koydukları gün Muharrem Yılmaz istifa edince Haluk Dinçer, TÜSİAD başkanlık koltuğuna kerhen oturmak mecburiyetinde kalmıştı.





Kulakları çınlasın, Dinçer’in haricinde son üç senede tek bir demokrat iş adamı çıkmadı. Gezi hâdiselerinde demokratik eylemlere destek verecek kadar cesaret timsali olan Cem Boyner bile kendisini Instagram’a adadı. Dalış, ahşap oyma ve dağcılık gibi muhtelif etkinliklerden görüntüler paylaşmanın keyfini sürüyor.





HALUK DİNÇER HUKUK DERSİ VERDİ





Dinçer, 17/25 Aralık 2013 soruşturmalarından paralel devlet iddialarına kadar hepsine demokrasi ve hukuka giriş dersi niteliğinde cevaplar vermişti. “Türk Ceza Kanunu’nun neresinde paralel devletle alakalı bir suç tanımı var?” diyerek Reza Zarrab’tan rüşvet alanların maskesini düşürmüştü.





O Zarrab ki Erdoğan’ın ‘hayırsever işadamı, biricik vatandaşı’. ABD’de hapishanede ve mahkemesi hızlanınca Erdoğan’ın telaşa kapıldığı dikkatten kaçmıyor.





Bugünlerde patlak veren vize krizinin sebeplerini öyle devlet katında aramayın. Bu davada Zarrab’ı ABD’den alamayan Erdoğan’ın bilerek çıkardığı bir krizdir. Tıpkı Türkiye’de 4 sene evvel yaptığı gibi suç delillerini karartmak maksadıyla ortalığı ateşe veriyor.





TÜSİAD’IN ANAHTARLARI KİMDE?





Dinçer’den sonra Cansen Başaran Symes silik bir başkanlık icra etti. Hal-i hazırdaki başkan Erol Bilecik utanmasa patronlar kulübünün anahtarını Saray’a bırakacak. Türkiye Avrupa Birliği ve ABD ile yaka paça oldu. Bu merkezlerle en fazla irtibatı, ortaklığı olan TÜSİAD üyeleri dut yemiş bülbül misali. Gazetelere verdiği beyanat, içi boş temennilerden ibaret.





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na gelince... “Yerli arabayı biz yaparız.” dediği günden beri şehir şehir dolaşıp tamamen hayal tacirliği yapıyor. Arabayı hallettik, fabrika için şehir ve arsa yarışı kaldı. Açık artırmayı yapmak da TOBB Başkanı’na kaldı. Ne kadar yazık!





GÖKÇEK GİDİNCE HİSARCIKLIOĞLU NE OLACAK?





Bu arada Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan azledilmesi an meselesi. Gökçek gittiğinde onunla çalışan bürokrat, sanayici, işadamı, müteahhit kim varsa tasfiye edilecek.





Bilin bakalım tasfiye listesinde ilk sırada kim var? İlk sırada Armada Alışveriş Merkezi’nin ortaklarından Rifat Hisarcıklıoğlu var. Gökçek’in arsa kıyaklarından en fazla istifade eden isim Rifat Hisarcıklıoğlu... Gökçek ile de ortak.





Yerli araba popülizmi bile onu kurtaramayacak. TOBB Genel Kurulu, Erdoğan ne vakit yapılacak derse o güne dek tehir edilecek. Şimdiden oda ve borsalarda seçimler 2018’e tehir edildi. Böylece Hisarcıklıoğlu’nun tasfiyesi ile neticelenecek oyun planı için vakit kazandı Saray.





İTO VE ASO’DA KÖŞEYE SIKIŞANLAR





İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve diğerleri MÜSİAD’ın adayları karşısında kaybetmeye mahkum. Kullanıp atacaklar hepsini.





Onlar kaybederken Hisarcıklıoğlu da kaybedecek. Bugünlerde Hizmet Hareketi’ne iftira atmaları sebepsiz değil. Güya bu taktikle Erdoğan’a sadakat mesajı veriyorlar. Nafile...





Kendilerinin ikbali uğruna bütün üyelerinin, vatandaşların iradesine ipotek koydular. Şimdi de tasfiye sırası onlara geldi.





TOBB’da koltuklar Saray’a akredite isimlere geçecek.





TÜSİAD’ın da içi boşaltılacak ve Beyaz Türkler’in derneği varlığı ile yokluğu belli olmayan silik bir kimliğe bürünecek.

FABRİKALAR BULGARİSTAN VE ROMANYA’YA TAŞINIYOR





Kılıçdaroğlu’nun sözlerine rücu edelim. TOBB ve TÜSİAD’ın içine düştüğü zilleti tasvir ettikten sonra, şunları kaydediyor: “TOBB ve TÜSİAD, ‘Bunlar, Türkiye’yi felakete götürüyor’ demiyor. Kaybedecekleri bir şey yok. Zaten aşama aşama her şeyini kaybediyor. İnsanlar fabrikalarını Romanya’ya, Bulgaristan’a söküp götürüyor. Bunu hükümet görmüyor mu? Yapmaları gereken daha cesur, daha atak davranıp demokrasiyi savunmalarıdır. Ama onlar da iyi biliyor ki kimsenin can ve mal güvenliği yok.”





Hukuk bu denli katledilmeseydi Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin bir karşılığı olabilirdi ve Türkiye hatalı yoldan çevrilebilirdi. Hiss-i nedamet için artık çok geç. Türkiye’de iyilik, fazilet ve demokrasi namına ne varsa hepsi ateşe verildi.





Bu ateşe vaktinde el birliğiyle müdahale edilmedi, “Bırakın, falanlar yansın.” denildi. Alevleri göklere yükselen bu yangın herkesi, en fazla da işadamlarını, patronları yakacak.





Büyük bir teessürle taziyelerimi bildiririm...





TARIK ZİYA

