Turkcell’in büyük ortağı Telia Sonera Türkiye’den çıktı

‘Şirketlere el koymayın, kayyım kılıklı gaspa teşebbüs etmeyin. Aklınızın ucundan dahi geçmesin. Mülkiyet hakkını ayaklar altına alırsanız senelik 70-80 milyar dolar döviz takviyesine muhtaç Türkiye’yi girdaba sürüklersiniz. Zira yatırımcıyı ürkütmenin telafisi yok.’ demiştik.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa o kanun yerine geçtiği için tabiî bu ikazları kale alan olmadı. Bildiklerini okudular. Bine yakın şirketi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrettiler.





SANAYİNİN DEVLERİNE EL KOYDULAR





Hukuku çoktan mezara gömenler bu kadar şirketi TMSF’ye devrederken kanunî olma şartını bile aramadılar. Ne Türk Ticaret Kanunu ne de Bankacılık Kanunu böyle bir işleme ruhsat veriyor.





Boydak, Koza İpek, Naksan, Kaynak, Bank Asya, Alfemo, Süvari gibi nice holding ve şirketin idaresi 21. asırda mahkeme kararı olmadan el değiştirdi.





ANADOLU SERMAYESİ BU HALDE İSE!





AKP’nin Anadolu sermayesine bunları reva görmesi yabancı yatırımcıyı ziyadesiyle endişelendirdi. Öyle ya! Kendi şirketlerini herkesin gözünün içine baka baka gasp eden bir iktidar dünyanın öbür ucundan gelmiş yatırımcılara neler yapmaz!





Demokratik reformların hızlandığı günlerde Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerini itimat edip gelmişlerdi. O çıpa da her an koptu kopacak. Vakit geç olmadan yola koyulmak istiyorlar.





Hadd-i zatında Türkiye’nin üç beş sene evvelki Türkiye ile uzaktan yakından alakası kalmamıştı. Yabancılar mesajı aldı ve ‘o gün’ gelmeden bavulları topluyor.





TELİA SONERA, TURKCELL’DE KALAN HİSSELERİNİ DE SATIYOR





35 milyona yakın abonesi olan Turkcell’in İskandinav ortağı Telia Sonera Grubu (Telia Company) Türkiye’ye veda etti. 19 Eylül 2017 itibarıyla 153,5 milyon adet Turkcell hissesini satışa çıkardı.





Yüzde 7 oranındaki hisse, kurumsal yatırımcılara satılacak. Satış ikmal edildiğinde Telia'nın Turkcell'de doğrudan payı kalmayacak. Dolaylı hisse yoluyla Turkcell'in yüzde 24'lük payı kalacak ki bu payın yönetim kurulunda bir hükmü yok.





Turkcell’in ana hissedarlarından Telia Company, 4 Mayıs'ta Turkcell'in sermayesinin yüzde 7'sine karşılık gelen, doğrudan sahip olduğu 155 milyon adet hisseyi yaklaşık 1,8 milyar liraya elden çıkarmıştı.





Mehmet Emin Karamehmet’in (Çukurova Holding) payı zaten ellerinde. Telia da devre dışı kaldığına göre emaneten geldikleri Turkcell idaresini hiç bırakmazlar artık. Turkcell’in ismini de Akcell olarak değiştirirler herhalde. O kısmı eksik kalmasın bu gaspın.





AKP, TURKCELL’İ BÖYLE ELE GEÇİRDİ





Ortaklar arasındaki ihtilaf giderilinceye kadar emaneten yönetime tayin edilen, bağımsız/tarafsız olduğu iddia edilen isimler kim? Hilmi Güler (Eski Enerji Bakanı), Atilla Koç (Eski Turizm Bakanı), Mehmet Bostan (Azledilen Varlık Fonu Başkanı), Ahmet Akça (Bezm-i Alem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) ve Bekir Pakdemirli (Eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı)…





Ne kadar da hakkaniyetli (!) bir bağımsız üye taksimatı olmuş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu isimleri münasip gördü. Daha doğrusu Saray’ın verdiği listeyi imzaladı.





ALIŞTIRA ALIŞTIRA GELEN MAHRUMİYET





Taktikleri bu zaten. Alıştıra alıştıra haklardan mahrum bırakmak… Akabinde son öldürücü darbeyi indirmek…





Bir devletin üslubu ve tavrı böyle olur mu? Maalesef Türkiye’de oluyor…





Mafyanın şiar edindiği ne varsa AKP’nin son devrinde devlette teamüle dönüştü. Hak ve hukuk tanımazlık yol oldu…





O yol birilerinin şahsî servetine servet katarken memleketi, hassaten vatandaşı fukara beldesine götürüyor…





Telia Sonera gibi başka yatırımcılar için de referans olabilecek bir dev gitti. Sırada onlarca yabancı firma var.





Memleket namına hicrana düşmemek ne mümkün!





Yazık ettiler memlekete…





Tarık Ziya