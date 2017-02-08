Şimdi anladınız mı doların niye düşmeyeceğini?

Dolar ve Euro yatırımcıları, Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar teşekkür etse azdır. Erdoğan ne vakit faiz, dolar, ekonomi ve Merkez Bankası'ndan dem vursa dolar tırmanışa geçiyor.







ABD Doları birkaç gündür 3,87 TL'den 20 kuruş geriye gelmişti gelmesine de Erdoğan'ın son sözlerinden sonra 3,75'e fırladı. Düşüş durdu, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Euro da bin küsur odalı Saray'dan esen rüzgarla yelkenlerini şişirdi ve 4 lira eşiğini yeniden geçti.





Dolar ve Euro'da inişler yeni çıkışların hazırlığı oldu. Düştükçe alan kazandı. Ne gariptir ki 'Almayın, yanarsınız' sözüne kananın dili yandı. İki, hatta üç senedir aynı grafik altında eziliyor ekonomi. Üç ileri-iki geri adımdan birileri 'Bak demedim mi? Dolar düştü' hesabını yapsa da hakikat öyle değil.





ORTA GELİR TUZAĞINI ARAR OLDUK





Dolar, 2014 başında 2 TL iken bugün 4 lira oldu olacak noktasında. AKP hükûmeti 2017 için koyduğu 2,05 TL hedefinin çoktan çöpe gittiğini bilmiyor olamaz. Türkiye üç senede dolar bazında neredeyse yarı yarıya fakirleşti. Fert başına gelir 11 bin dolardan 7 bin 500 dolara geriledi. Bir dönem 10 bin dolarda patinaj yapıyoruz, orta gelir tuzağına düştük müzakeresi yapıyorduk. Bugün orta gelir tuzağı bile hayal oldu.





TÜİK'in gece yarısı mesaisine kalıp ordakini alıp buraya ilave etmesinden mütevellit millî gelirdeki düşüş resmî kayıtlarda görünmüyor olabilir. Vatandaş cebindeki paranın alım gücünün nasıl eksildiğini günü gününe hatırlıyor. Geçen ay 2 liradan aldığı bir mamülü bu ay 20 kuruş zamlı alabiliyor. Asgari ücret 2016 başında 480 dolar ediyordu. Hal-i hazırda ise 373 dolar. Aldığı ücret erirken enflasyon, hassaten gıda fiyatları çift haneli arttı.





Türk Lirası'nın mum gibi erimesi sadece dar ve orta gelirlinin hanesine ateş düşürmedi. Devasa şirketler de kur farkından milyarlarca lira zarara uğradı. Reis-i Cumhur Hazretleri'nin dün 6 kuruş fırlattığı doların 217 milyar dolar net olan dış borcumuza getirdiği ilave maliyet 14 milyar lira. Bir günde 14 milyar lira buharlaştı. O para ile kaç hastane, kaç okul, kaç köprü yapılırdı?





HAZİNE YAĞMALANIYOR





Diğer taraftan kaynak bulamadıkları için Hazine mallarını Türkiye Varlık Fonu'na devrediyorlar. Ne yaman çelişki! Madem paranız yok ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Ya halinize razı olun ya da burnunuzun doğrusunda ilerleyin. Konuşup da ortalığı karıştırmak marifet değil.





Ortada varlık varsa niye hazır şirketleri ve Savunma Sanayii'ne ait 3 milyar TL nakit niye Fona geçti? Türkiye'nin başına nasıl bir dert açtığınızı üç vakte kadar herkes anlayacak anlamasına da iş işten geçmiş olacak.





Mamafih faiz politikasını beğenmiyorsanız değiştirin. Halka açık THY, Halkbank ve Türk Telekom'u gece yarısı KHK ile ne idüğü belirsiz fona devrettiğiniz gibi bir imzanıza bakar bu değişiklik.





Hatta Merkez Bankası'nı da bağlayın Yiğit Bulut'a. On parmağında yüz marifet indirsin faizi. Görelim o gün ne oluyormuş. Dolar tahminlerindeki fiyasko kâfi derecede ipucu veriyor.





Enflasyon dolar arttıkça artıyor. Faiz de bunları takip ediyor. Bırakmıyorsunuz ki dolar düşsün. TÜFE yüzde 10'a dayanmışsa hangi banka yüzde 15'in altında maliyetle kredi verir. Bankalar bile yurt dışından kredi bulamaz hale geldi. Emeklilik fonları Türkiye'yi 'yok' farz ediyor kredi notumuz çöpe atıldığı günden beri. Artık Halkbank ve Ziraat artık elinizin altında, dilediğinize dilediğiniz kadar kredi verin. Referandum arifesinde anketler moral bozucu diye hedef saptırmak arzu ettiğiniz neticeyi vermez.





YALANLA YÜZEN EKONOMİ GEMİSİ KARAYA OTURDU





Vatandaş doların niye yükseldiğini, daha doğrusu sayenizde düşmeyeceğini esefle müşahade etti, ediyor. Muhtarlara söyleyin mahalleye döndüklerinde sakın ekonomiden bahis açmasınlar. Yalanla yüzen ekonomi gemisi karaya oturdu. Bir senede 100 bin esnaf kepenk kapattı. Saray'da konuşuldu mu hiç esnafın perişan hali?





Vatandaş açacak ağzını yumacak gözünü. Ya sabır! çekip dilini ısırıyor. Elde avuçta bir şeyi kalmadı ki dolar düştüğünde gidip alsın. Dünya toparlansa bize faydası yok. Müflis siyasetin tükettiği ekonomi senelerce belini doğrultamayacak. Maalesef hakikatler acı.





Hazine'nin paraları ile doldurduğu kasa ile iktisat dersi vermeye kalkan kifayetsiz muhterisler yüzünden 10 senede kazandıklarımızı üç senede heba ettik.





'Bedava çorbacılar', şimdi anladınız mı doların niye düşmeyeceğini!

TARIK ZİYA

