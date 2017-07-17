SGK'daki kara delik büyüyor

2003’te bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılan tutar 15,8 milyar TL iken aynı rakam 2016’da 108 milyar liraya tırmandı. Zira SGK’nın topladığı primler emekli maaşı ve sağlık harcamalarına yetmiyor. Zarar 2017’de katlanacak. Sadece ilk iki ayda 24 milyar 552 milyon lira aktarıldı. Sene sonuna kadar 20 milyar liradan fazla kaynak bütçeden SGK’ya aktarılacak.





O HALDE VATANDAŞ SORUYOR;





-Sağlık harcamalarındaki muazzam artışta özel hastanelerde dönen dolapların payı var mı?





-Bir günde 700 defa MR çekilmesinden erkek hasta için ödenen ultrason faturasına kadar pes dedirten yolsuzlukların önü niye alınamıyor?





-Hastane ruhsatlarında hükûmete yakın isimlere öncelik verilmesi ile SGK’nın açıklarındaki artış arasındaki illiyet neyi ifade ediyor?





-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun İstanbul Avcılar’da hastane işlettiği doğru mu?





-Medipol’ün sahiplerinin AKP ile bir irtibatı var mıdır? Medicalpark’ı Hollanda’dan satın alan fon kimlerin parasını idare etmektedir?





-Kamu ve özel sektör ortaklığında inşa edilen Şehir Hastaneleri’nin zararı da gelir garantili köprü, tünel ve oto yollarda olduğu gibi SGK’nın sırtına mı binecek?





SENE SGK’YA BÜTÇEDEN AKTARILAN TUTAR (TL)



2003 15.884

2004 18.830

2005 23.322

2006 22.892

2007 33.060

2008 35.016

2009 52.600

2010 55.244

2011 52.772

2012 58.728

2013 71.264

2014 77.336

2015 79.039

2016 108.073