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SGK'daki kara delik büyüyor

Tarık Ziya

Tarık Ziya

17 Tem 2017 14:22
    • 2003’te bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılan tutar 15,8 milyar TL iken aynı rakam 2016’da 108 milyar liraya tırmandı. Zira SGK’nın topladığı primler emekli maaşı ve sağlık harcamalarına yetmiyor. Zarar 2017’de katlanacak. Sadece ilk iki ayda 24 milyar 552 milyon lira aktarıldı. Sene sonuna kadar 20 milyar liradan fazla kaynak bütçeden SGK’ya aktarılacak.

    O HALDE VATANDAŞ SORUYOR;

    -Sağlık harcamalarındaki muazzam artışta özel hastanelerde dönen dolapların payı var mı? 

    -Bir günde 700 defa MR çekilmesinden erkek hasta için ödenen ultrason faturasına kadar pes dedirten yolsuzlukların önü niye alınamıyor?

    -Hastane ruhsatlarında hükûmete yakın isimlere öncelik verilmesi ile SGK’nın açıklarındaki artış arasındaki illiyet neyi ifade ediyor? 

    -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun İstanbul Avcılar’da hastane işlettiği doğru mu? 

    -Medipol’ün sahiplerinin AKP ile bir irtibatı var mıdır? Medicalpark’ı Hollanda’dan satın alan fon kimlerin parasını idare etmektedir?

    -Kamu ve özel sektör ortaklığında inşa edilen Şehir Hastaneleri’nin zararı da gelir garantili köprü, tünel ve oto yollarda olduğu gibi SGK’nın sırtına mı binecek?

    SENE SGK’YA BÜTÇEDEN AKTARILAN TUTAR (TL)
    2003 15.884 
    2004 18.830
    2005 23.322
    2006 22.892
    2007 33.060
    2008 35.016
    2009 52.600
    2010 55.244
    2011 52.772
    2012 58.728
    2013 71.264
    2014 77.336
    2015 79.039
    2016 108.073
    17 Tem 2017 14:22
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