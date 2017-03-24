Sayın bakan, yerli arabaya niye binmiyorsunuz!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Almanya'ya kızmış, makam arabası olan Mercedes'e binmemeye karar vermiş. Artık Toyota'nın ultra lüks arabası Lexus'a binecekmiş. Bir koltukta 40 karpuz sığdırabilen Yiğit Bulut ise 800 bin liralık Audi A8'i tercih ediyormuş. Bütçede her sene 1 milyar TL'yi makam arabalarının kirası için ayıran AKP hükûmetinin halkı nasıl kandırdığını anlamak isteyenleri için ibretlik misaller bunlar.





Yerli arabaya binin dolar lobisinin ekmeğine yağ sürmeyin o halde.





Almanya'yı protesto etmek için Japon arabasına binen Zeybekçi bakan yarın Japonya ile sudan sebeplerle kavgaya tutuşulursa Rus Lada'ya da binemeyecek. Nitekim Rusya domates yasağında ısrarlı. Uçak krizinden sonra dilenen o kadar özüre rağmen Rusya yüz vermiyor.





DOMATES YASAK, BROKOLİ SERBEST!





Adeta Türkiye ile dalga geçiyorlar. İhracatta esamîsi okunmayan brokoli ve karnabahar olabilir, amma velakin 450 milyon dolara tekabül eden domates, salatalık, kabak, yaş üzüm ve bamya olmaz! Hükûmet kalemşorları Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart 2017'de Moskova'ya yaptığı günü birlik ziyaretin çok kârlı geçtiğini anlatmaya doyamadı. Brokoli zaferi ile iftihar ediyorlardı.





Şimdi Rusya'dan ithal edilen buğdaya yüzde 130 vergi koyarak misillemede bulundular. Yakında tezek yakma eylemleri başlar. Bekleyin.





Netice alamayacaklarını bile bile dik duruyormuş gibi yapıyorlar.





PYD İLE MOSKOVA BİR ARADA





PYD ile hem Moskova'da hem de Kuzey Suriye'de omuz omuza hareket eden Vladimir Putin'e tepki göstermek bir yana tek kelime edemiyorlar. Tıpkı THY'yi Ortadoğulu havayolu şirketi derekesine indiren ABD Başkanı Donald Trump'a tek kelime ile mukabelede bulunamadıkları gibi... Uçakta elektronik cihaz yasağını getiren İngiltere'ye de "Ne oluyor?" diyemedikleri gibi...





Türk Hava Yolları'na en az 1 milyar dolar kaybettirecek bir müeyyideyi bu kadar can u gönülden kabul edenlerin Almanya ya da Hollanda karşısında takındıkları edanın sahteliğini müzakere etmeye bile değmez.





Türkiye ekonomisi bu müflis tüccarların elinde mum gibi eriyor. Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz yüzde 11,75'e fırladı. Tabelada yüzde 8 yazdığı halde fiilî vaziyet bu. Tuz kokalı çok oldu. Resmî rakamlar bile yalan dolan. İşsizlik patlama yapmış, Çalışma Bakanı istihdam rekorundan dem vuruyor. Dalga geçiyorlar milletin aklı ile.





ÇAKMA SAAB'I ÇIKARMANIN VAKTİDİR





Zeybekçi'nin makam arabası değiştirmesinden bahsediyordum. Niye bu kadar telaş ediyorlar ki! O kadar anlattıkları, konteyner içinde İsveç'ten getirdikleri SAAB'ın çakmasına binseler ya! Yerli arabamızı imal ediyorduk hani. Hazır referandum arefesinde iken versinler coşkuyu. Kamuflajlı hali ile şöyle her gün bir bakanın makam arabası olsun. TÜBİTAK logosunun yapıştırıldığı direksiyanda poz versin bakanlarımız. 'Evet'çilere moral olsun.

ERDOĞAN'IN ŞOFÖRÜNÜN İŞGÜZARLIĞI





Erdoğan'ın makam şoförlüğünü yapan Twitte'in 'Yeliz' efsanesinin o konuşmasına kadar mıydı bu kadar söz kalabalığı? 'Yeliz'in kol düğmelerini göstere göstere kollarını iki yana açtığı o kısa konuşma otomotivdeki yerli balonunu paramparça etti, öyle mi?





"Elin Almanı bırakın ısıtmalı koltuğu, soğutmalı koltuk bile yaptı." diye yerli ve millî arabadan vazgeçilmesini kabul etmiyoruz. Hükûmetten suda batmayan araba için yeni bir KHK çıkarmasını ve bu şanlı projede TÜBİTAK'ı tavzif etmesini bekliyoruz.





O suda batmayan yerli arabanın arkasına şöyle yazılmasını istirham ediyoruz: Avrupa haset etme ne olur, çalış senin de olur!





TARIK ZİYA

