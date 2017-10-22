Petrole ne hacet!

Türkiye’nin petrole ihtiyacı yok.







Sondaj yap, kuyu aç, ham petrolü çıkar, boru hattı inşa et, naklettiğin petrol için depolama tesisi kur, petrolü rafineride işle, akaryakıt mamüllerini piyasaya dağıt.





Vergi tahsilatı için bu kadar masraflı ve de meşakkate ne lüzum var!





Maliye Bakanlığı işin kolayını bulmuş. Petrol çıkarsa bile toplayamayacağı kadar vergi tahsil ediyor akaryakıttan.





Her akaryakıt istasyonundaki pompa veya her hanenin/ticarethanenin kapısındaki doğalgaz sayacı Maliye’nin yazar kasası gibi çalışıyor.





AKARYAKIT VE DOĞALGAZDAN 64 MİLYAR LİRA ÖTV





Maliye sadece 2017 senesinde akaryakıt ve doğalgazdan 64 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alacak. Bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu iki kalemde toplamanın keyfini sürüyor iktidar. Ne âlâ!





2018 senesinde aynı iki kalemden 69 milyar lira toplanacak. Vatandaş 2017’ye nazaran yüzde 7 daha fazla ÖTV ödeyecek. Akaryakıt ve doğalgaz mamüllerinden 2014’te 46,1 milyar lira, 2015’te 51,5 milyar lira, 2016’da ise 57 milyar lira ÖTV geliri elde edilmişti.





Vergi tutarı her sene mütemadiyen artıyor. Dört senede ortaya çıkan 20 milyar liralık fark vatandaşın cebinden daha fazla çıkan tutarı gösteriyor. 2014 ila 2018 arasında 290 milyar lira akaryakıt ve doğalgaz üzerinden tahsil edilmiş olacak.





Garantili ve nakit bir para. Bütçenin can simidi...





100 LİRALIK BENZİNİN 67 LİRASI VERGİ





Akaryakıt alırken ödenen her 100 liranın 67 lirası vergi! Kalan 33 lira petrolü kuyudan çıkaran şirket, işleyen rafineri, ana dağıtıcı (BP, Shell, Total, Opet, Petrol Ofisi) ve akaryakıt istasyonları arasında taksim ediliyor.





Türkiye’nin petrole bunun için ihtiyacı yok.





Esasında Türkiye’nin araba imalatına da ihtiyacı yok. Bütçede 2017 yılı için 19 milyar 838 milyon 516 bin lira olarak tahmin edilen motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV sene sonunda 20 milyar 979 milyon 223 bin liraya ulaşacak.





MALİYE ARABA FABRİKASINDAN DAHA ÇOK KAZANIYOR





2018’de motorlu taşıtlarda ÖTV tahsilatı 2017’ye kıyasla yüzde 11,9 artacak ve 23 milyar 483 milyon 246 bin lirayı bulacak. Aynı kalemdeki vergi geliri 2014’te 12,9 milyar lira, 2015’te 17,1 milyar lira, 2016’da ise 18,9 milyar lira civarındaydı.





Bir de ÖTV’nin KDV’si var ki o KDV gelirleri kaleminde gösterildiğinden motorlu taşıtlardan tahsil edilen yekûn yüzde 18 artıyor. Taşıtlardan alınan ÖTV oranı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) iktidara geldiği 2002’den 2017’ye kadar geçen 15 sene zarfında ortalama yüzde 93 arttı.





100 BİN LİRALIK ARABA VERGİLERLE 289 BİN LİRA





Hal-i hazırda fabrika çıkış fiyatı 100 bin TL olan sıfır kilometre 1,6 litre motor silindir hacmine sahip otomobil vergi ve diğer masraflarla 289 bin lirayı buluyor. Motor hacmi 2,0 ve fevkinde taşıtlarda ÖTV yüzde 189’a kadar çıkıyor.





Maliye niye vergi peşinde koşsun ki! Bundan daha kolay ne var!





Devasa firmalar, mühendis, ARGE faaliyeti, lojistik, reklam, tanıtım, pazarlama, bayi, servis gibi onlarca halkadan müteşekkil zincir 100 bin liralık geliri kendi arasında paylaşıyor. Diğer tarafta ise 189 bin lirayı tek başına tahsil eden Maliye (Gelir İdaresi) duruyor.





Türkiye niye araba imal etsin ki! Gelirin kolayını bulmuş nasıl olsa!





Mühim bir şerh: Dünyada akaryakıt, doğalgaz ve taşıt vergilerinde fert başına düşen milî geliri Türkiye’nin üç dört katı olan Norveç’ten sonra en fazla tahsilatı Türkiye yapıyor. Vergi sisteminin böylesine adaletsiz olduğunu bildiği halde, “Adamlar köprü ve yol yaptı.” diyenler bu makalenin muhatabı değildir.





Tarık Ziya