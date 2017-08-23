Memur-Sen’in 11 lira 58 kuruşluk ağırlığı

3,1 milyon memur ve 1,9 milyon emekli memur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetiyle pazarlık masasına oturan Memur-Sen’in ağırlığı ile ne kadar iftihar etse az.







Dile kolay bir gün evvel, “Kalemi elimize verdiler, fakat mürekkebi yok. Müzakereye yakın, imzaya uzağız.” diyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sanki o sözleri başka bir konfederasyonun başkanı sarfetmişçesine imzaladı mutabakat zabtını.





AKP’nin bir gün evvelki zam teklifi ‘2018 için yüzde 3,5+yüzde 3,5, 2019 için de yüzde 4+yüzde 5’ şeklindeydi. İmzalanan, dolayısıyla Hakem Kurulu’na gitme ihtimali kalmayan ve resmî hale gelen tablo neredeyse aynı kaldı. Hükûmet, 2018’in ilk altı ayını ihtiva eden zammı yarım puan artırarak yüzde 4’e çıkarmanın haricinde ilave bir iyileştirmeye gitmedi.





YARIM PUANLIK ARTIŞA SEVİNELİM Mİ?





0,5 puanlık artış deyip geçmeyin! Memur-Sen’in şanlı direnişi sayesinde en düşük memur maaşına fazladan 11 lira 58 kuruş zam yapıldı. Ortalama memur maaşı da 15 lira 4 kuruş arttı.





Hassaten öğretmenler, hükûmetten koparılan taviz sayesinde marka olmayanından bir şişe mürekkep alabilir. Memleketin irfanına bundan daha ciddi nasıl bir katkıda bulunulabilir ki!





Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Memur-Sen Başkanı Yalçın’ın yüzünü güldürse de yeni zam oranlarının 2017’de çift haneye çıkmış enflasyonun bu sene yaptığı tahribatı bile telafi etmesi mümkün değil.





ORTALAMA MEMUR MAAŞI 227 LİRA 49 KURUŞ ARTTI





En düşük dereceli memur maaşında (15/1 kademede) 2018’in tamamı için 171 lira 4 kuruş, 2019 için de 221 lira 71 kuruş artışın sevinilecek, alkışlanacak bir tarafı yok. Ortalama memur maaşında da tablo farklı değil. 2018 yılı için toplam 227 lira 49 kuruş; 2019’da ise 294,88 kuruş artışı bozdurup bozdurup harcar artık memur.





İğneden ipliğe zam sağanağı devam ederken memurun cebine girmeden buharlaşacak rakamların tek bir izahı var. O da şu: Yeni Türkiye tipi sendikacılıkla bu kadarı mümkün olabiliyor.





Kamuda işçi maaşları yüzde 12,5 artarken 20 milyonluk memur camiası tek hane zamma layık görüldü. Memur-Sen zerre kadar samimi bir direniş sergileyebilseydi en azından işçi zammını mikyas olarak gösterebilirdi.





TÜİK’İN YOKSULLUK SINIRI 5 BİN LİRA





Hani Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisiydi. Yüzde 5’lik büyümeden memurun payına sefalet mi düştü? Büyümeyi hesaplayan da TÜİK 4 kişilik bin aile için yoksullukta alt sınırı tayin eden de. O sınır da 5 bin liraya dayandığına göre bunun çok altında memur maaşları için ‘sefalet’ten başka tarif bulamadım.





0,5 puanlık pazarlık vizyonu ile memurları derin bir sukut-ı hayale uğratan Memur-Sen’in 1 milyon üyesi olmasındaki garabete sadece işaret edebiliyorum. Zira ömründe belki de hiç geçmeyeceği köprüye her ay cebinden para ödediği halde ‘köprü de güzel oldu ama’ diyenlerin mevcudiyeti fazla söze hacet bırakmıyor.





ENFLASYON KADAR ZAM, REEL ZAM DEĞİLDİR





Memur 11 lira 58 kuruşluk ağırlığa sahip sendikaya üye olmayı içine sindirmeye devam ettikçe, sendikacılığı taraftarlıkla karıştıranlar masada kalkmadıkça AKP iktidarı, ‘sıfır zammı’ müjde diye verecektir.





Zammı o kadar düşük veriyorlar ki ayıp olmasın diye enflasyon farkı ile vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar. Önce enflasyona ezdir, akabinde sadece enflasyon kadar zam ver!





Niye sıfır zam dediğimi merak edenler, ‘Erdoğan’ın simit hesabı’ videosunu seyredebilir. Her ne kadar hali hazır memur zammında işlemese de Erdoğan’ın yaptığı o hesap gayet müşahhas.





O hesaba bakılırsa ‘sıfır zam’ tarifi bile çok naif kalıyor…



