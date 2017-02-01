İnadına mı yapıyorsun ey Fitch?

MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "başkan yardımcılığı koltuğu vaadiyle" zor ikna ettim. HDP'lileri gün aşırı gözaltına aldırdığım için onlar zaten can derdinde. Beni başkan yaptırmayacağını söyleyen HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ aylardır demir parmaklıkların ardında. Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ve dahi Ahmet Şık da mahpus.





Bir dönem müşavirliğimi yapmış müfessir Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi nice gazeteci-yazar zindanda. Listeleri iyi hazırlamış bizim çocuklar. Her taraftan en etkili isimleri içeri tıkınca dışarıda kimsenin gıkı bile çıkmıyor. CHP derseniz varlığa ile yokluğu belli değil.





Başkanlık hayalime kavuşmamın şurasında ne kaldı?





Ayak bağı olan yargıdan kurtulacağım. TBMM'de artan 50 kontenjanla sayısı 600'a çıkacak mebusları kapı dışarı etmek güne nasıl başladığıma bağlı olacak. Canım, millî iradenin tecelligâhını fesh etmek isterse tek bir işaretimle Meclis'i kapatabileceğim.





MUHTARLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK





Reis-i Cumhur'a siyaset yasak olduğu için aylardır katlanmak mecburiyetinde kaldığım 'muhtarları Saray'da ağırlama' zahmetinden de kurtulacağım. AKP'nin başında iken de bin küsur odalı Saray'ımda devletin başında bulunabileceğim. Bunları hal-i hazırda yapsam da anayasa orada öyle durdukça insanın aklına Yüce Divan geliyor. Tabii insanın keyfi kaçırıyor.





Neyime lazım! 'Yok kanun, yap kanun' diyen Enver Paşa'nın izinden gitmekte fayda var. En mühimi de şu diploma meselesi külliyen hallolacak. Başkan namzedinde dört senelik fakülte mezuniyeti aranmayacak. Üniversite bitirmeyenlere reva görülen haksızlığa son vermenin hazzını iliklerime kadar hissediyorum.





SALONOMİ diye bir kavramdan bahsetmiş bir yazar. Tuttum bunu. Ne o öyle ekonomi-mekonomi. Hafif meşrep kaçıyor. SALONOMİ kulağa hoş geliyor. Zırhlı limuzin Mercedesim kadar ağırlığı var. Geçen bir yerlerde rastlamış bizim müşavirlerden biri.diye bir kavramdan bahsetmiş bir yazar. Tuttum bunu. Ne o öyle ekonomi-mekonomi. Hafif meşrep kaçıyor. SALONOMİ kulağa hoş geliyor. Zırhlı limuzin Mercedesim kadar ağırlığı var.





Tez vakitte SALONOMİ'nin teorisini yazdırmak üzere, başka bir mevzuda hakkında gereğini yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç'a talimat verdim. O ne yapar eder Yeni Türkiye'nin SALONOMİ ile tarih yazacağını ispat edecek bir iktisatçı bulur. Yazmam diyenleri KHK ile kapının önüne koyarız. Şu ana kadar ne çok öğretim üyesi attıysak sayısını bile hatırlayamadım. Örtülü ödenek bugünler için değil mi? Para ile yazacaklarsa parasını da veririz.





BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI





9 Nisan'da referanduma gidilecek. O tarihe kadar hem bu hazırlıkları tamamlamak lazım hem de halkı zinde tutmak lazım.





Mamafih birileri yine düğmeye bastı. Üst akıl yine devrede. Donald Trump'tan yana ümidim hâlâ var. Telefonda birkaç dakika görüşebilsek fena olmazdı. Görüşebilsem referandum arefesinde kredi notumuzu indiren Fitch'i, 4 büyük banka için alarm veren Standard&Poor's'u (S&P) da zat-ı âlilerine şikâyet edeceğim.





BÜYÜTMEYİN LÜTFEN!





Tamam anladım. Kriz var. Doları bizim çorbacıların ve Avrupa'daki DİTİB'çilerin kampanyaları ile düşüremedik. Dolar arttığı için 100 liralık asgarî ücret zammı gelmeden gitmiş oldu. Benzin 6 liraya, motorin 5 liraya dayandı. Hayatta herşey her vakit istediğimiz gibi gitmiyor değil mi? Büyütmeyin lütfen! Başkan seçilince bunlara da bir çare düşüneceğiz. Tek kuvvetten neler neler doğar, hayali cihana değer.

Referandumda yüzde 51 almam için moral bozacak haberlerden halkın haberdar olmaması şart. 'Dünya bizi kıskanıyor' ninnisi ile 79 milyonu uyutmanın kime, ne zararı var?





Fitch ve diğerleri inadına mı yapıyor? Söylesinler de bileyim.





"Ey Fitch" diye başlarsam onları ben bile kurtaramam...



