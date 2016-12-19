Ayyıldız taksi gelecek, az daha sabır

İsveç'ten TIR'a yükleyip üç otomobil getirdiler. Üçüne 60 milyon Euro'ya yakın para ödediler. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden evvel dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sosyal medya hesaplarından 'müjdeli haber' diye paylaştı.

Herkesin heyecanı kısa sürdü. Meğer SAAB'ın eski zaman modellerinden biri imiş getirilen arabalar.

Karoser, motor, şasi, şanzıman ve bilumum aksamı SAAB'a ait bir modeli 'yerli' diye sunmak kolay olmadı. Arabanın dışına renkli kâğıt şeritler çekmek çok vakit aldı. Hayvanat bahçesi müdürüne emanet edilen TÜBİTAK'ın logosunu direksiyona ve dokunmatik ekrana yerleştirmek için tasarımcıların endüstri mühendislerinin yer aldığı kalabalık bir ekip gece mesaiye kaldı.

SAAB'IN MÜHENDİSLERİ DÜŞÜNEMEDİ!





Şeritli SAAB'ın fotoğrafları medyada arz-ı endam ettiğinde bütün ekip kutlama partisi dahi tertip etti. Onlar bile yeni bir modelin prototipini imal ettiklerine inanmıştı. Emekleri zayi olmamıştı. SAAB'ın mühendis ve tasarımcıları bu kâğıttan şeritleri düşünememişti. Dinamik bir dış görünüme sahipti araba. Spor otomobil meraklıları sipariş için artık sıraya girerdi.





İşte 'yerli araba' böyle bir rüzgârı arkasına alarak Türkiye'yi teşrif etti.





Ortalama hafıza ömrünün üç gün olduğu memlekette 2012'de yollarda olacağı söylenen 'yerli araba'nın 2015'te yeniden 'müjde' diye takdim edilmesini ise hiç yadırganmadı. Araba montaj bandından indirilsin de da üç-beş sene geç olsun. Vakitten bol ne var Türkiye'de!



