Almanya'ya TOKİ vergisi!

Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki kendisi itiraf etti. "En büyük hırsızlıklar, kötülükler, belalar imardan geliyormuş." Bu sözleri muhalif bir isim söylese anında hıyanet-i vataniye ile itham olunurdu.







Sirkatini söyleyen kıpti misali Özhaseki'ye üyesi bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidarda olduğunu, kendisinin de hırsızlıkların merkez üssü imar işlerinden mesul bakanlık koltuğunda oturduğunu hatırlatıp geçeyim.





AKP'nin Türkiye'yi 14 senede beton çölüne çevirmesi ya da muhteşem İstanbul silüetinin ortasına 16:9 üçüz kulelerinin hançer gibi saplanması (Danıştay'ın silüeti bozan katlar traşlanacak kararını kimse kale almadı) değil mevzumuz.





İNCİRLİK KRİZİNDE SON PERDE

İnşaattan TOKİ'nin ucube mimarisini anlayan zihniyetin Türkiye'yi içine düşürdüğü hazin hale bir misal vereceğim. Almanya ile Türkiye arasında İncirlik Üssü krizi var. Federal Almanya Meclisi, milletvekillerinin ziyaretine Ankara'nın tahdit getirmesini kabul etmiyor.





Berlin yönetimi, krize çare bulunmazsa İncirlik'te tavzif edilen askerleri Ürdün'e nakletmeye hazırlanıyor. Bu hususta ABD'nin de desteği alındı.





Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün Ankara'da bu minvaldeki mesajı muhataplarına iletti ve artık askerleri çekmekten başka bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi.





Esasında Almanya için İncirlik'i kullanmakla Ürdün'de bir üssü kullanmak arasında stratejik bir fark yok.





ALMANLAR: ERDOĞAN'IN HEDEF TAHTASI DEĞİLİZ





Reis-i Cumhur Recep Tayyyip Erdoğan'ın 16 Nisan Referandumu'ndan evvel Almanları 'Nazi artığı' gibi nefret ve ayrımcılık kokan bir ithamla hedef almasından bu yana münasebetlerde gözle görülür bir iyileşme olmadı. Almanlar Erdoğan'ın uzattığı zeytin dalını güle oynaya kabul etmeyecek.





Erdoğan'ın her seçim arefesinde milliyetçi seçmenleri kenetlemek maksadıyla kendilerini düşman ilan etmesinden, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmasından ciddi rahatsızlık duyuyorlar.





Erdoğan'ın seçim geçtiğinde hiçbir şey olmamış gibi davranması rahatsızlığa şaşkınlığı da ilave ediyor. Alman gazetelerinde, "Federal Hükûmet, bizim Erdoğan'ın hedef tahtası olmadığımızı kararlı biçimde ifade etmeli." tespitleri yer alıyor.





MERCEDES'TEN TOKİ İÇİN PARA KESİLECEK

Almanya'nın temkinli tavrına Ankara ne ile mukabelede bulundu biliyor musunuz?





Güney Afrika’dan ithal edilen 1.5 ile 1.6 litre motor hacmine sahip otomobillere tüm vergilere ilave olarak yüzde 10 TOKİ fonu ilave edildi. Bu adrese teslim bir düzenleme. Zira Güney Afrika'dan bu nevi otomobilleri Türkiye'ye sadece Alman Mercedes getiriyor.





Mesajdaki derinliğe bakar mısınız?





Dünyada arabanın fabrika çıkış fiyatından daha fazla vergi alma rekorunu elinde tutunca yeni vergiye elleri varmamış anlaşılan. Hükûmet, İncirlik restleşmesinde masaya sürpriz bir kartla geldi. 'TOKİ fonu' diye bir kavram icat ettiler. Bu fonu da sadece Mercedes ödeyecek.





Almanya ne çok korkmuştur bu TOKİ fonundan. Bürokratları takdir etmek lazım! TOKİ için haraç isteyerek Almanya Başbakanı Angela Merkel'e geri adım attırmak kimin aklına gelirdi ki!





İnşaat-imar-rant üçgeninde kısa paslarla hırsızlıkta ustalaşanların fikri ne ise haliyle zikri de o oluyor. Almanya İncirlik'ten gidecekse biz de Mercedes'ten TOKİ vergisi alırız olur biter.





Yeni Türkiye'de böyle ucuz hamlelerin alıcısı çok nasıl olsa!





TARIK ZİYA

