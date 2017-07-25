Mehmet Görmez’i Bylock yaktı!

“En tehIikeIi insanIar; büyük makamIara geImiş küçük insanIardır.”



Benjamin Franklin





Biliyorum şaşırdınız, ben de yazarken şaşırdım zaten. Can alıcı cümlenin izahını yazının sonuna koyacağım bu sebeple. Lütfen okumaya devam edin, çok önemli ayrıntıları birazdan aktaracağım.





Dün medyamızda birdenbire Adil Öksüz ile ilgili yeni haberler yer aldı. Almanya’da görülmüş, resmi yazışmalar filan yapılmış.

Bu haberlerin tam da “Adil Öksüz Saray’da mı kalıyor?” tartışmaları esnasında çıkması bizi hiç işkillendirmedi açıkçası.





Yiyoruz yiyoruz, meraklanmasınlar, ürkmesinler!





Dün de yazmıştım. Hatırlatayım. Bir haber cümlesi şöyle:

“Bir darbecinin eşinin kız kardeşinin kocasının halasının kızı olan kişi tutuklandı…”





Suç nerede, filan diye sormayın. Yok öyle bir şey çünkü.





Havuzcular için bu durum yeterli. En az üç müebbet ister artık Sayın Saray savcıları.





Flaş TV’deki evlilik programında bir telefon bağlantısında şöyle bir alt yazı vardı:

“Gelin adayının eski kocasının yeğeninin, yeni kocasının kayın biraderi…”





Kim olduğunu anlamaya çalışarak beyninize düğüm attırmayın boşuna, önemli değil. Çünkü sonra, bir önceki telefondaki kişinin kuzeni bağlandı telefona…





Mesele çok budaklanmadan Diyanet İşleri Başkanımıza geçelim.





“Eks” başkan demek daha doğru olur sanırım.





Zira, Havuz medyası çoktan yazmaya başladı bu görevden almayı.





Gerçi sayın eski başkan “Kimse kovmadı ben istifa ettim filan” diyormuş ama durumun öyle olmadığını kendisi de biliyor.





Günahı sevabıyla filan demeyeceğim ama tarihe geçmiştir Görmez.





Diyanet İşleri kurulduğundan beri bu kuruma başkanlık yapanlar sivil dernekler tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Resmi Devlet İmamı gibi soğuk bir algısı vardı Diyanet İşleri Reisleri’nin.





Ancak Mehmet Görmez çıtayı epey yükseğe taşıdı.





Doğrudan sarayın bendesi oldu zira.





Tayyip Bey’in emrine amade etti makamını ve teşkilatını.





İşin manevi mesuliyeti bir yana makam arabası ile filan itibarını yerle bir etti. Bu nedenle pek hoş anılmayacak sanırım.





Gelecek nesiller, din adamı nasıl olmamalıdır, sorusuna cevap olarak onu ismini zikredeceklerdir.





Görmez, kendisini görevden alanlara ses bile çıkaramayacaktır şüphesiz. Zira en ufak bir can sıkması durumunda, 15 gazete, 20 TV kanalı birden, “Görmez’in Günah Galerisi’ni anında yayınlayacaktır. 40 yıllık dava arkadaşlarını bir gecede Pelikan Yalısı’nda harcayabilen zihniyet için Mehmet Görmez peynir ekmektir, istenmeyen tüy kadar ehemmiyeti yoktur…





Başlığı da o yüzden yazdım.





Muhtemelen Görmez Bylock nedir bilmez.





Kullanmamıştır da..





Ama hiç önemli değil, kullansa ne olacak ki? Bu sebeple tutuklananların yüzde 99’unun da kullandığını sanmıyorum. Kullananların da suç işlediğini. Ama biliyorsunuz ki bunların hiç mi hiç önemi yok Saray kanunlarına göre.





Bir kişi siz suçlusunuz, diyorsa mesele bitmiştir.





Hangi delikanlı hâkim aksini iddia edebilir ki!





Kaldı mı öyle vicdanlı ve namuslu hukuk adamı bu ülkede?





Sanmam…





Görmez, sessiz sedasız köşesine çekilecek, parmağını yalamakla ömrünü tamamlayacaktır. Artık burada onun hesaba çekilip çekilmeyeceği şüpheli ama öte tarafta epey çetin bir sınava gireceği için belki ona hazırlık yapacaktır.





Tıpkı Gül gibi, Arınç gibi, Ala gibi ve kullanılıp bir kenara atılan yüzlercesi gibi.





Sesi çıktığı an, yazımızın başlığındaki cümleyle çıkacaktır havuz manşetleri.





Nasılsa kimse detaylarla ve hakikatle ilgilenmeyeceği için, eteğine doldurduklarını yemek yerine en iyi ihtimalle birkaç müebbetlik fezleke hazırlanacaktır hakkında.





İşte bu Bylock korkusu yakmıştır Mehmet Görmez’i ve vuruşarak çekilememiştir. Tıpış tıpış, usluca gitmiştir diye düşünmekteyim.





Mesele bundan ibaret. Ha bu arada bir de özel sesleneceğim kişi var.





Yelizzzzzz, bak bi….





Sonraki yazıların birinde senin cep telefonunda neler neler vardı onu sorgulayacağız annem!





Yok, korkma… Bylock filan kullanabilme kapasiten hakkında fikrimiz var oradan yırtıyorsun, endişeye mahal yok!





Başka güzellikleri açıklayacağız senle ilgili…





Bekle az hele…..





Seyfi Mert