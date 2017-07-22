“Bir nesIin kaderini bir evveIki nesiI tayin eder.”



Konfüçyüs





Reyiz yine şahane ötesi bir cümle serdetti: “(Almanlar) Hasbelkader yakaladıkları zenginlikle, şimdi bizi tehdit etmeye kalkıyorlar.”

Yok, endişe etmeyin hemen.





Almanya ile Türkiye arasında mukayeseli ekonomi dersine kalkışacak değilim.





İki ülke demokrasisini de teraziye çıkarmayacak kadar basıyor kafam.





Medya alanında “eyne sera minessürreyya” durumunu da şüphesiz biliyorum…





Ama bu cümleleri duyan biri de zanneder ki, birileri bir tutam demir, birkaç parça plastik, bir miktar ham petrol alıp, terasta bekletirken Mercedes, Audi, BMW gibi markalar ortaya çıkmış.





Neyin kader, neyin kaza, neyin tesadüf, neyin tevafuk olduğu meselesini Bediüzzaman yaklaşık yüzyıl önce çözmüş ve bir kenara bırakmış. Merak eden Risale-i Nur’daki kader bahsine bakabilir.





Tayyip Erdoğan’ın kitap okumak gibi bir hasleti olmadığından şans eseri demek yerine bu kelimeyi tercih etmesi ve her şeyi hasbelkader zannetmesi gayet normal.





Gerçi “Hasbelkader’in ne anlama geldiğini de bildiğinden emin değilim ya neyse!





Kaderci anlayış ile kadere iman meselesini siyasal İslamcılara anlatmak kadar abes bir şey olmayacaktır. O faslı da pes geçiyoruz.





Ancak…





Almanya’nın zenginliğinin şans eseri olduğunu düşünmek kadar zavallı bir durum olamaz sanırım.





Cumhurreisi filan olmasına gerek yok, ekonomiyi, tarihi, iktisadı biraz bilen birinin böyle bir cümle söyleyemeyeceği çok iyi bilineceği için böylesi bir cümleyi kimse ciddiye almayacağı gibi, cümleyi sarf edenin akıl sağlığı hakkında pek de olumlu kanaate sahip olmayacağı da aşikârdır.





Ciddiye almış olsalar emin olun Almanlar da şöyle derdi:





Vaktiyle elinde tuttuğu alyansı millete gösterip, bundan daha fazla malım olursa bilin ki hırsızlık yapıyorum dedikten sonra hasbelkader milyarlarca doları gizli hesaplarda saklamış,

Hasbelkader siyasete atılmış,



Dava arkadaşlarını hasbelkader harcamış

Üniversite mezunu olduğunu hasbelkader kabul ettirmiş,

Seçimlerde 2,5 milyon oyu hasbelkader iç edebilmiş birinin başkasını böyle tehdit etmesidir esas enteresan olan!





Ölçü hasbelkader olunca kimse kusura bakmasın ama Türkiye daha çok uyuyor bu şablona.





Bir iş hanında çaycı olabilecek kadar bile kapasitesi bulunmayan yayın yönetmenlerinin hasbelkader gazete yönettiği bir memlekettir Türkiye.





Hasbelkader şoförken patron kontenjanından milletvekili olan hasbelkader Yeliz’lerin memleketidir bu ülke.





Kör topal ve hasbelkader olan demokrasisi, hukuk sistemi son birkaç yılda hasbelkader bir partinin tekeline geçmiş bahtsız bir coğrafya.





Adaleti hasbelkader bile olmayan, demokrasisi can çekişen, insanları hasbelkader yaşayan, özgürlüğü sizlere ömür bir memleket liderinin efelenmesi ise ayrı bir hasbelkaderliktir.





Bir de hasbelkader sazanlık var aslında bu itirafta.





Daha düne kadar tüm medyasıyla “Batı çöküyor, bitiyorlar, biz zenginleşiyoruz” diye atıp tutarken hasbelkader de olsa zengin olduğunun itirafı var bu cümlelerde.





Ve hemen arkasından gelen, “aman ayağınızın altını öpelim, kim demiş Alman markalarına sıkıntı çıkarıyoruz, yok böyle bir şey” itirafı var alenen.





Hasbelkader gemicikleri olan, ne kadar milyar doları olduğunu kendisinin bile bilmediği iddia edenlerin, yüzyıllık ve marka değeri 21 milyar dolar olan BMW, 19 Milyar dolar olan Mercedes marka arabaya binip, sahiplerini hasbelkader zengin aşağılamasıyla atarlanması da tarihe geçmiş oldu sevgili seyirciler!





Şüphesiz bu bir dramdır. Hele hele hasbelkader petrol zengini Arap şeyhlerinin önüne yatıyorsanız!





Seyfi Mert