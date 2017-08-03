Haram zıkkım olsun Mehmet Görmez!

“Hak yiyen insan, kan içen insandan menhustur.”



(Abdülhak Hamid)





Hiç öyle lafı dolandırmayacağım. Romantik ve duygusal kelimeler de beklemeyin bu yazıdan. Hiç kimse de kusura bakmasın.





Hani hassas abilerimiz var ya, kimseyi üzmeyelim, filan diyen.





Onlar kendilerince haklı olabilir ama benim de haklı olduğum pek çok yön var.





Bir kere onbinlerce, yüzbinlerce masumun hakkı var üzerimde ve bunları yazmazsam ben de bu vebale ortak olurum. İnanın bana öyle kolay taşınamayacak bir vebal bu üstelik.





Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, görevinden alındı mı, istifa mı etti tam bilinmez ama bu iktidara yakışır bir şekilde gitti. Tıpkı kullanılıp atılan diğerleri gibi.





Efkan Ala, Ahmet Davutoğlu, Gül, Arınç ve daha binlercesi gibi tarihin en kirli çöp konteynerine atıldı Görmez.





Havuzun beş paralık kalemleri elbette ki yüceltecektir Görmez’i. Zira vesayetin emrine kul köle olan din adamı nasıl olurmuş, harika bir şekilde gösterdi Mehmet Görmez. Veda mesajında ilk olarak Saray’a teşekkür etmesi de bu yüzden.

Şöyle demiş veda mesajında diyanet işleri reisi: "Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor, herkese hakkımı helal ediyorum. Hayat bize bir emanettir. Öyle ki insan kendi canının, hatta bir tek nefesinin dahi sahibi değil, emanetçisidir. Dünya hayatında vazifelendirildiğimiz bütün işler de bize emanettir."





Şahsen kendi ve yüzbinlerce mağdur ve mazlum Müslüman adına hakkımı helal etmiyorum Mehmet Görmez. Mahşerde hesaplaşacağımız günü de iple çekiyorum.





Tekrar hem de bağırarak söylüyorum, sana hakkımı helal etmiyorum, haram zıkkım olsun, iki dünyada da burnundan fitil fitil gelsin Mehmet Görmez.





Sadece ben değil, emin ol, hapishanede anneleriyle beraber çile çeken, 600’den fazla bebek de asla hakkını helal etmiyor sana ve etmeyecek. Ahirette en çok o bebeklerin ahından dolayı perişan olacaksın.





Başta o bebeklerin anneleri olmak üzere, sahibinin, masum olduklarını adı gibi bildiği halde hapse attığı 20 bine yakın masum kadın da hakkını asla helal etmeyecek Görmez. Varsa bir hesap günü, ki adımız gibi var olduğundan eminiz, hesabını nasıl vereceğini merakla bekleyerek etmiyorlar haklarını.





Kimsesizlere burs verdiği için, kermeslere katıldığı, garibanlara, yetimlere el uzattığı için terörist damgası vurduğun yüzbinler de hakkını helal etmiyor ve emin ol var güçleriyle “haram zıkkım olsun” diyorlardır.





Dişlerinden tırnaklarından artırıp, Anadolu insanın çocukları dünyada varlık göstersin, bu milletin evlatları kendi kaderine hükmetsin diye açtıkları eğitim kurumlarına el konulurken umurunda bile olmayıp, milyonluk makam arabalarına bindiğin için kimse hakkını helal etmeyecek sana. Ve biliyor musun, hep beraber izleyeceğiz sırat köprüsünden geçişini. Bakalım sırattan geçebilen Mercedes üretebilmiş mi teknoloji?





Allah’ın adının öğretildiği mekanlara bir harami gibi çökülürken parıltılı cübbenle hala atıp tutmana nasıl içerlediğini görmen açısından mahşerde mazlumlarla başbaşa bırakıldığın günü bekliyor olacağız Mehmet Görmez. Darbe gecesi entrikaya bir şekilde bulaşıp 250’den fazla masum insanın kanına girdiğin için de kimse hakkını helal etmeyecek sana. Belki milyonlarca zavallıyı kandırabilirsin ama henüz Âlemlerin Rabbini kandırabilecek algı yöntemi keşfedemedi kötülük.

Bunun için hakları haram zıkkım sana kanına girilen zavallıların.





Diyarbakır’da evleri tanklarla, toplarla dümdüz edilen masum Kürt çocukları da hakkını helal etmeyecek sana. Sahibinin petrollerini kurtarabilmek için Suriye bataklığına sürdüğünüz ve orada İŞİD haysiyetsizlerinin elinde canlı canlı yakılan şehitlerimiz de, onların aileleri de haklarını helal etmeyecekler sana.





İktidardakilerin kanla besledikleri İŞİD’e karşı kılın kıpırdamadığı gibi, zımnen bu kötülüğü desteklediğin, İslam’ın temiz yüzünü kirletenlere karşı gıkın çıkmadığı için de hakkımız haram zıkkım olsun sana.





En çok da Kur’an Kursu adı altında sapıkları doldurduğun Ensar türü pislik yerlerine göz yumup, devlet arazilerine, binalarını ve en nihayet Anadolu insanının saf çocuklarını buralara teslim ettiğin için, yaşanan her tecavüze ses çıkarmadığın, bunlara yol açtığın, “bir kereden bir şey olmaz” diyenlere destek olduğun için, o tecavüze uğrayan minnacık çocukların da hakkı helal değil, mahşerde iki elleri yakanda olacak hem Vallahi, hem Billahi Mehmet Görmez!





Kabataş yalanına teşne olduğun, camide içki içildiği yalanını bile bile yaydığın, “Ben din adamıyım, neticesi ne olursa olsun hakikatın yanında yer almalıyım” demek bir yana bunu söyleyen Dolmabahçe imamını sürgün ettiğin, bu yalana ortak olduğun için de kimse hakkını helal etmeyecek sana.





Trilyonluk bütçelere rağmen açtığın TV kanalında yandaşlara para akıttığın, milyonları çöpe attığın için de milyonların hakkı helal olmayacak sana Mehmet Görmez.





Cuma günü hutbelerde iktidarı ve sarayı öven, övdüren hutbeler hazırlattığın için, Allah’a tapmak yerine gücün karşısında eğildiğin için, namussuzlara çıtın bile çıkamazken, tek derdi ila-yı kelimetullah olan bir hareketi terörist ve sapkınlıkla suçladığın için de hakkımız haram zıkkım olsun sana.





Kanı beş kuruş etmez mafya babalarının kan akıtacağız, insanları öldüreceğiz diye atar yapmalarına ses çıkarmazken, eline meyve bıçağı bile almamış insanları terörist dediğin için sadece biz değil tarih de seni affetmeyecek ve hakkını helal etmeyecek Mehmet Görmez.





Ve Allah’a değil güce taptığına, Allah’ın değil gücün emirlerini uyguladığına, şeytanlarla ya da otoritenin kötülükleriyle değil, mazlumlarla, imanlı insanlarla savaştığına şahit olacak ve hakkımızı haram zıkkım edeceğiz sana.





Ve Mehmet Görmez, orada; mahşerde karşımıza geldiğinde sana belki bir çift laf bile etmeyeceğiz. Zira her şeyi zerre miskal hassasiyetle ölçüp biçen bir mahkemede yargılanacaksın. Buradaki gibi saray kullarının kontrolünde olmayacak mahkeme-i kübra. İşte o zaman mübaşir ismini bağırdığında tükürmek için yüzüne, bekliyor olacağız!





Bize sorulduğunda hakkımızı helal ediyor muyuz diye, tüm mazlumlar, mağdurlar hep beraber, “Haram zıkkım olsun” diyeceğiz..





Seyfi Mert