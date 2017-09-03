Düz Dünya gençleri!





“Dünyada gerçek cehalet ve özenle yapılmış aptallıktan daha tehlikeli bir şey yoktur.”





(Martin Luther King)





Efendim Dünya’ya 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden güçlü ve tekrarlanan radyo sinyalleri alındığını bildiriyor NASA. Her ne kadar “paniğe gerek yok, bu sinyaller kara delik ya da nötron yıldığından gelebilir” şeklinde yorum yapsalar da, sinyallerin UFO veya ‘bir başka uygarlık’tan gelebileceğini de göz ardı etmiyorlar.





Breakthrough Listen projesinde araştırmacı olan ve sinyallerin arttığını tespit eden Vishal Gajjar, kaynağın yeniden aktif hale geldiğini belirtip radyo dalgalarını ‘gizemli’ diye nitelemiş.





Projenin direktörlerinden Andrew Siemion, sinyallerin ‘dünya dışı teknoloji’den veriliyor olma ihtimalini dışlamamış. Harvard Üniversitesi’nden Peter Williams ise “Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim” demiş.





Elin oğlu bunlarla uğraşıyor efendim. Boş kalan zamanlarında da malum; bizi kıskanıyorlar! Nereye otogar yapıyoruz onu takip ediyorlar!





NASA demişken şu son haberi de okumadan geçmemek lazım: Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye de dahil Doğu Akdeniz ülkelerindeki 900 yılın kuraklığına dikkat çeken Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne ‘sert’ çıkmış ve şöyle demiş: “NASA da kim? Biz onlardan iyiyiz!”





AKP jargonuyla şarlayacak olursak:





Eyyyy NASA sen kimsin ya kimsin?





İmam Hatip’e yazılan her çocuğa aylık 250 TL burs verilecekmiş..





Sen bunu yapabiliyor musun NASA?





N’oldu kurudunuz kaldınız ha!





Bilim filan dedik ya öyle devam edelim.





Bir genç var, yakışıklı ha. Acayip modern filan görünüyor, ismi de afili: Tolgay Demir.





Hani insan babasının adının Toriçelli filan olduğu zehabına bile kapılır o kadar şartlar müsait.





Bu arkadaş AKP Gençlik Kolları Başkanı ve AKP’nin dergisinde bir makale yazmış. Şunu iddia ediyor:





“Dünya'nın yuvarlak olması mason uydurması, Dünya düzdür!”





Gerçi sosyal medyada alay konusu olduktan sonra apar topar yazıyı kaldırmışlar internetten ama biliyorsunuz bir kere düştünüz mü internete bir daha silinmeniz zor. Dolayısıyla yazının ön belleği duruyor serverlarda.





Server nedir filan demeyelim fesli deliyi başımıza sarabiliriz. Çalıyı dolaşalım en iyisi.





Tolgay kardeşim internetten kes yapıştır ile birçok makara kukara sitesinden abuk sabuk şeyleri alt alta dizmiş ve bilimsel yazı diye. Tekrar yüklemişlerse girip bakabilirsiniz akgencfatih.com sitesine.





Girin sadece Tolgay’ın değil oradaki tüm AK Gençliğin yazılarını okuyun mutlaka.





Ve görün ne tür bir gençliğe kaldı memleket.





Tolgay’ın yazısı masum kalır.





Her satırı komplo teorisi, her yazıda Tayyip Erdoğan güzellemesi. Yemek tarifi yaparken bile içine Tayyip koymadan duramıyor bu Ak jenerasyon.





Bakan NASA’ya atar yapar da gençler bilim, sosyoloji, felsefe yaparken yapmaz mı?





Aristo’ya çakan da var, Avrupa’ya ayar veren de, tarihe uzanıp AKP’nin kökenini bin yıl geriye dayandıran da…





Hepsi Ak Genç maşallah.





Düz dünya gençleri bunlar.





Beslendikleri kaynaklar belli. Referansları da. Bir tane aykırı kelime edeni yok.





Dolayısıyla okudukları gazete, “Almanya Açık hava hapishanesi” gibi haberleri yayınlayabiliyor. Çünkü inanmaya hazırlar. Dünyanın düz olduğuna inana, yuvarlaktır diyenleri mason ilan eden kişilere ne versen yerler usta!





Zaten ayda 250 TL de burs var.





Eh daha ne istiyorsunuz yüzünüze gözünüze dursun.





Büyüsün çocuklar bilim olimpiyatlarında organik hoşaf icat etsinler devlet kanalı canlı yayınlasın ve organik hoşafı içerken dünyaya dümdüz gidelim.





Ne gülüyorsunuz?





Ne bekliyorduk peki, ülkenin en birikimli, bu milletin bağrından çıkan eğitim kurumlarını bir yılda yıkan ve bu vahşete kimsenin gıkının çıkmadığı bir ülkeden Nobel ödülü alacak Ak gençlik mi bekliyordunuz?





Zaten Nobel de bizi kıskanan masonların uydurması değil mi?





Bence bu gençlikte umut var. Sağlam bir geriye götürüşe hazırlar.





Hatta bence TÜBİTAK’ın başındaki hayvanat bahçesi müdürünü cemaatçi filan diye atsınlar.





Burada aslan gibi Tolgay duruken.





Değil mi ama?





Ve fakat bir de ricamız var sevgili Ak Gençlikten. Lütfen Türkiye’nin kapısına şöyle kocaman afili bir tabela asınlar, zamanı geldi çünkü:





“Ortaçağa hoş geldiniz!”